Die Filmstarts der Woche

Arsseni Bultmann (l) als Joachim und Pola Geiger als Marlene in einer Szene des Films "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war".

Emma Thompson als Cath in einer Szene des Films "What's love got to do with it?".

London Eine romantische Komödie um eine arrangierte Hochzeit, eine Kindheit auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, und das Schickal der Anne Frank als Animationsfilm. Die Filme der Woche.

Eine Dokumentarfilmerin begleitet ihren Kindheitsfreund auf seinem Weg zu einer arrangierten Ehe mit einer Frau in Pakistan. Die romantische Culture-Clash-Komödie „What's Love Got to Do with It?“ spielt mit Klischees und Vorurteilen. Emma Thompson ist als Mutter zum Fremdschämen zu sehen. Außerdem ist Lily James, die zuletzt als Pamela Anderson in der biografischen Satire „Pam & Tommy“ für Aufsehen sorgte, mit dabei.

What's Love Got To Do With It?, UK 2023, 108 Min., FSK 6, von Shekhar Kapur, mit Lily James, Shazad Latif, Emma Thompson, Shabana Azmi

youtube: 3XUBk8Q6DaU

Meyerhoff-Vefilmung mit Devid Striesow

Berlin (dpa) - Regisseurin Sonja Heiss hat den autobiografischen Roman „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ von Joachim Meyerhoff verfilmt. Darin geht es um die Kindheit eines Jungen, der auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie aufwächst. Joachims Vater (Devid Striesow) ist der Direktor der Klinik. Während Joachim und sein Vater sich im Umfeld der Psychiatrie wohlfühlen, geht es Joachims Mutter anders. Sie träumt sich davon. „Erst nach und nach erkennt Joachim, dass seine Familienidylle ein fragiles Konstrukt ist“, schreibt Warner Bros dazu.

Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, Deutschland 2023, 116 Minuten, FSK ab 12, von Sonja Heiss, mit Devid Striesow, Laura Tonke, Axel Milberg

youtube: xqQJBbHYx7E

Wo ist Anne Frank? - Berührender Animationsfilm

Frankfurt (dpa) - In dem Animationsfilm „Wo ist Anne Frank“ des israelischen Regisseurs Ari Folman ist Anne Franks imaginäre Freundin Kitty, der sie in ihrem Tagebuch schrieb, die eigentliche Hauptfigur. Kitty erwacht zum Leben und nimmt junge Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf ihre Suche nach Anne. Sie folgt Annes Spuren, vom Hinterhaus bis zu ihrem Tod im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Angesichts der Altersgruppe von neun oder zehn Jahren aufwärts, für die der Film gemacht wurde, entschied sich Folman gegen eine realistische Darstellung der Zustände etwa in Bergen-Belsen.

Wo ist Anne Frank, Belgien 2021, 104 Minuten, FSK ab 6, von Ari Folman