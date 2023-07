Die Filmstarts der Woche

Fanny Ardant als Shauna und Melvil Poupaud als Pierre in einer Szene des Films «Im Herzen Jung.»

Die Ninja Turtles in einer Szene des Films «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.»

Berlin Die kultigen Ninja Turtles sind zurück im actiongeladenen Reboot, um die Menschheit zu beschützen. Gleichzeitig entfaltet sich in „Im Herzen jung“ eine unkonventionelle Liebesgeschichte.

Die Teenage Mutant Ninja Turtles sind zurück. In einem Reboot legen sich Michelangelo, Raphael, Leonardo und Donatello mit gefährlichen Mutanten an. Während die Ninja Turtles gegen Mutanten vorgehen, kämpft in „Im Herzen jung“ eine Liebesgeschichte gegen alle Konventionen.

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“

Ende der 1980er Jahre löste die auf einem Comic basierende Zeichentrickserie „Teenage Mutant Ninja Turtles“ einen weltweiten Hype aus, der ab 1990 auch in Deutschland um sich griff. Seitdem folgten mehrere Kinofilme und drei weitere animierte Serien über die vier Schildkröten mit Kampfsportausbildung.

Einer ihrer prominentesten Fans ist der US-Schauspieler und Drehbuchautor Seth Rogen, der als Co-Autor für den neuesten Kinofilm verantwortlich ist. Im Reboot „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ legen sich Michelangelo, Raphael, Leonardo und Donatello mit dem Mutanten Superfly und seiner Gang an, um die Menschen zu schützen, vor denen sie sich bisher immer versteckt hielten.

Der originell animierte Film von Regisseur Jeff Rowe behandelt dabei geschickt und witzig die Probleme von Teenagern. Das ist für Erwachsene vermutlich sogar noch unterhaltsamer als für Kinder, auch wenn in der deutschen Fassung viel vom Humor des starbesetzten Originals mit den Stimmen von Jackie Chan, Ice Cube und anderen Stars verloren gehen könnte.

Beziehungsdrama mit Fanny Ardant

„Im Herzen jung“ ist die leidenschaftliche Geschichte zwischen einer älteren Frau und einem viel jüngeren Mann. Regisseurin Carine Tardieu hat dafür Fanny Ardant vor die Kamera geholt - und einen bewegenden Film ohne Klischees gedreht. Im Jahr 2006 sind sich Shauna (Ardant) und Pierre (Melvil Poupaud) erstmals in Lyon begegnet.

Pierre ist Arzt und behandelte damals Shaunas beste Freundin, die an Krebs litt. Rund 15 Jahre später kreuzen sich ihre Wege erneut. Die Regisseurin interessiert sich vor allem für den Gegensatz zwischen einer aufkeimenden Liebe und der Zeit, die unaufhaltsam vergeht.

