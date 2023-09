Die Filmstarts der Woche

Berlin – „Neue Geschichten vom Franz“ ist auch für ältere Zuschauer unterhaltsam, in „My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen“ erwartet die Großfamilie Überraschungen und „Dalíland“ erzählt aus den späten Jahren des Malers.

Von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) gab es für diesen nur 72 Minuten zählenden Kinderstreifen, der auch für ältere Zuseher ein paar unterhaltsame Momente parat hält, das Prädikat „besonders wertvoll“. Es geht um den zehn Jahre alten Franz Fröstl, der es im schönen Wien mit seinen beiden Eltern und zwei guten besten Freunden eigentlich ganz hübsch hat. Zumal auch noch die Sommerferien vor der Tür warten. Wenn da nur nicht der blöde Umstand wäre, dass sich ausgerechnet jene zwei besten Freunde überhaupt nicht ausstehen können. Da kommt ein Detektivfall gerade recht, der beide miteinander versöhnen könnte. Geht zurück auf die bekannte Kinderbuchreihe von Christine Nöstlinger.

Trailer Neue Geschichten vom Franz

Neue Geschichten vom Franz, Österreich/D 2023, 72 Min., FSK ab 0, von Johannes Schmid, mit Jossi Jantschitsch, Nora Reidinger, Leo Wacha.

„Enkel für Fortgeschrittene“: Generationen-Clash-Komödie geht weiter

Berlin (dpa) – Nach einem ganzen Jahr in Neuseeland kehrt Karin (Maren Kroymann) sehr beschwingt und sehr motiviert zurück nach Deutschland. Dort wird ihr Elan schnell zurechtgestutzt. Nicht nur, dass sie von ihrem Gatten enttäuscht wird, auch das neue Projekt mit ihren Freunden Philippa (Barbara Sukowa) und Gerhard (Heiner Lauterbach) – es geht um die Leitung eines Schülerladens, wild pubertierende Teenager – stellt sich als nicht eben leicht heraus. Es ist dies die Fortsetzung von „Enkel für Anfänger“ aus dem Jahr 2020; erneut kommt die Regie von Wolfgang Groos, die Musik von Helmut Zerlett; und auch das Darsteller-Ensemble ist, von ein paar Zugängen abgesehen, bekannt.

Trailer Enkel für Fortgeschrittene

Enkel für Fortgeschrittene, D 2023, 110 Min., FSK ab 6, von Wolfgang Groos, mit Heiner Lauterbach, Maren Kroymann, Barbara Sukowa.

Griechisches Familienchaos und natürlich eine Hochzeit

Berlin (dpa) - Toula und ihre griechische Großfamilie sind zurück. Im nunmehr dritten Teil der Kinofilmreihe „My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen“ reist fast der gesamte Clan aus Chicago in die alte Heimat Griechenland. Dort will Toula einen letzten Wunsch ihres verstorbenen Vaters erfüllen und ein paar alte Freunde von ihm treffen. Doch die Reise in das griechische Dorf verläuft so ganz anders als geplant. Und auch sonst warten einige Überraschungen auf die Familie. Nia Vardalos hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt und übernimmt wieder einmal die Hauptrolle der Toula. Auch mit dabei: John Corbett als ihr Ehemann Ian, Elena Kampouris als eigenwillige Tochter Paris, Maria Vacratsis als Tante Frieda und viele andere.

Trailer My Big Fat Greek Wedding

My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen, USA 2023, 92 Min., FSK ab 0, von Nia Vardalos, mit Nia Vardalos, John Corbett, Louis Mandylor udn Alexis Georgoulis.

Was Salvador Dalí einst in New York trieb

Berlin (dpa) - Salvador Dalís Gemälde sind berühmt, etwa das mit den zerfließenden Uhren. Nicht minder bekannt ist der exzentrische Schnurrbart des Spaniers. Ein Spielfilm nähert sich dem Surrealisten an mit Oscarpreisträger Sir Ben Kingsley in der Titelrolle und Barbara Sukowa als seine Frau und Muse Gala. „Dalíland“ erzählt aus den späten Jahren des Malers, der 1989 im Alter von 84 Jahren starb. 1974 verbringt das Paar den Winter in New York. Dalí engagiert den jungen James (Christopher Briney) als Assistent und eröffnet ihm eine verrückte und schillernde Welt, voller Ausschweifungen und Partys. Mittendrin in all dem Glam Rock der Künstler, der mit seinem Schaffen Kunst die Angst vor dem Tod besiegen will. Regisseurin Mary Harron macht daraus eine streckenweise amüsante, oft aber auch recht klischeebeladene Geschichte über einen Künstler zwischen Genie, Exzentrik, Wahnsinn und der nicht ganz einfachen Liebe zu seiner Frau.

Trailer Daliland

Dalíland, Großbritannien 2021, 96 Min., FSK ab 16, von Mary Harron, mit Ben Kingsley, Barbara Sukowa und Christopher Briney.