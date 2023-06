Dragqueens im Mainstream: „Viva la Diva“ bei RTL

„Viva la Diva - Wer ist die Queen?“ bei RTL

Durchschnittlich mehr als zwei Millionen sahen im Juni 2022 die Premierenfolge, in der Steffen Hallaschka, Bernhard Brink, Mickie Krause, Ingo Nommsen, David Odonkor sowie Faisal Kawusi mitmachten.

Auch 2023 übernimmt wieder TV-Koch Tim Mälzer die Moderation der RTL-Show, die auf dem niederländischen Format „Make up your mind“ (RTL4) basiert. Aufgezeichnet wurden die beiden neuen Shows schon im Februar in einem Fernsehstudio in den Niederlanden.

Olivia Jones, Tahnee, Jana Ina Zarella und Jorge González bilden das Rateteam. In einer Fachjury sitzen fünf professionelle Dragqueens. Sie bewerten die Performances ihrer neuen Kolleginnen und entscheiden Runde um Runde, wer weiterkommt.

RTL verkauft das Ganze auch als gesellschaftliches Anliegen im sogenannten Pride-Monat Juni: Die Promis machten beim Drag-Over mit, „um zu unterhalten und gleichzeitig für eine offenere Welt einzustehen“. Die meisten von ihnen liefen das erste Mal auf Absätzen und legten sich erstmals ein Alter-Ego samt Allüren zu.

Die Kamera begleitete die Queens schon im Vorfeld der Shows. Was in der Show nur in kleinem Rahmen gezeigt werde, biete die Doku im Anschuss in aller Ausführlichkeit: „Viva la Diva - Der Weg zum Laufsteg“ (2. und 9.6., jeweils 22.15 Uhr) zeigt die Verwandlung der Promis, die Trainings, den ersten Gang auf High Heels und so weiter.