Geht „Emily in Paris“ nach Rom?

Paris Die Serie gehört zu den größten Netflix-Hits. Und sie geht in einer vierten Staffel weiter. Allerdings müssen sich die Fans noch etwas in Geduld üben, bis es wieder losgeht.

Die „Emily in Paris“-Hauptdarstellerin Lily Collins (34) wirbt schon für die vierte Staffel der Romantic-Comedy-Serie und raunt dabei über Rom. „Obwohl Emilys Herz Paris immer treu bleibt, wird ihr Leben in dieser Staffel unerwartete Wendungen nehmen: Wundert euch nicht, wenn sie römische Ferien macht“, sagt die Schauspielerin in einem Clip, der zum Netflix-Fan-Event „Tudum“ in der Nacht zum Sonntag veröffentlicht wurde.

Von der 2020 gestarteten Serie gibt es bislang 30 Episoden. Die dritte Staffel kam im Dezember heraus, die vierte wird für etwa Ende des Jahres erwartet.

Fragen, um die es in Staffel vier gehen werde, sind laut Collins: „Hat Alfie noch Liebeskummer? Kriegt Gabriel den Michelin-Stern? Gehen Mindy und die Band zum Eurovision Song Contest? Wird Sylvies alte Liebe bestehen? Werden Emily und Gabriel endlich zusammenkommen?“ Es gebe mehr Spaß, mehr Mode, mehr Drama.

In der RomCom-Serie von TV-Legende Darren Star („Sex and the City“) geht es um eine ehrgeizige Marketing-Expertin aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt lebt. Sie trifft auf hochnäsige und liebenswürdige Leute. Sie verliebt sich in die Stadt und ganz konkret in einen gutaussehenden, aber liierten Koch (Lucas Bravo).

In der Serie trinken, feiern und rauchen die Einheimischen wie Emilys Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) gern; sie essen gut - und haben natürlich auch ein verrücktes Liebesleben. Die Klischees über Paris sind kitschig - und wohl gerade deshalb weltweit bei vielen Millionen beliebt. Die Serie gehört zu den größten Netflix-Hits.