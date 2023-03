Jimi Blue Ochsenknecht spricht über Antrag

Berlin Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Heiratsantrag? Jimi Blue Ochsenknecht hat's spontan gemacht, wie er in einer neuen Folge von „Diese Ochsenknechts“ erzählt.

Jimi Blue Ochsenknecht hat seiner Partnerin, der Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, ausgerechnet am Hochzeitstag seiner Schwester einen Antrag gemacht. Darüber spricht der Sänger und Schauspieler in der sechsten Folge von „Diese Ochsenknechts“, die Sky und der Streamingdienst WOW am kommenden Montag (20. März, 20.15 Uhr) zeigen.

In der Reality-Soap ist zu sehen, wie Geissler (24) der Braut Cheyenne Ochsenknecht (22) ihre Hand mit Ring zeigt und diese ungläubig reagiert.

„Morgens am Hochzeitstag um sieben Uhr hab ich mir die Tracht angezogen und bin nach Graz zu irgendeinem Juwelier gefahren und hab noch einen Ring gekauft und hab ihr spontan einen Antrag gemacht“, erzählt der 31-Jährige später. „Im Hotel.“

Schon vor dem Tag sei es zwischen den Geschwistern darum gegangen, berichten beide. „Du kannst es gerne machen, aber nicht auf unserer Hochzeit, das ist unser Tag, wir haben uns so viel bemüht für diesen Tag und möchten nicht, dass dann etwas anderes gefeiert wird oder die Augen woanders sind“, erzählt Cheyenne.

Ihre Hochzeitsfeier mit Ehemann Nino fand bereits im August statt. Fans fiel seitdem in Geisslers Instagram-Storys immer wieder ein Ring auf, auch die „Bild“ berichtete.