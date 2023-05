Krimi im Ersten liegt vorne

Berlin Am Samstagabend war die große Frage wieder: Krimi oder Quiz? Die meisten TV-Zuschauer entschieden sich für Mehmet Kurtulus und Sarah Bauerett.

Ein Krimi hat am Samstagabend zur besten Sendezeit die meisten Fernsehzuschauer interessiert. Durchschnittlich 4,77 Millionen Menschen schalteten im Ersten den zweiten Teil von „Mordach – Tod in den Bergen“ mit Mehmet Kurtulus und Sarah Bauerett ein, was einem Marktanteil von 19,4 Prozent entsprach. Im ZDF lief die Show „Der Quiz-Champion - Das Promi-Special“ vor 3,41 Millionen Zuschauern (14,2 Prozent).

RTL hatte die Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch im Programm: 1,65 Millionen schalteten ein (8,5 Prozent). „The Masked Singer“ interessierte auf ProSieben 1,81 Millionen (8,0 Prozent). Dort ist am Samstag Inka Bause enttarnt worden.

Der Science-Fiction-Abenteuerfilm „Rampage - Big Meets Bigger“ kam auf Sat.1 auf 1,14 Millionen Zuschauer (4,7 Prozent). Vox zeigte die Sendung „Totilas - Das Millionengeschäft mit dem Jahrhundertpferd“ vor durchschnittlich 760.000 Zuschauern (3,2 Prozent). Die Actionserie „9-1-1“ schauten auf Kabel eins 560.000 Menschen (2,3 Prozent). 480.000 entschieden sich für den Film „Wild Wild West“ auf RTLzwei (2,0 Prozent).