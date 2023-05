Król-Komödie vor Charles-Doku

Joachim Król lockte mit einer Komödie am Maifeiertag die meisten Zuschauer an die Bildschirme.

Berlin Fünf Tage vor seiner Krönung war das Interesse an einer ARD-Dokumentation über Charles III. deutlich geringer als an einer Komödie im ZDF. Wie die anderen Sender abschnitten.

Zur besten Sendezeit am 1. Mai hat das ZDF mit Abstand in der Zuschauergunst vorne gelegen. Die Komödie „Endlich Witwer - Über alle Berge“ mit Joachim Król in der Hauptrolle schauten am Montag ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,53 Millionen (20,1 Prozent Marktanteil). Die ARD-Doku „Charles - Schicksalsjahre eines Königs“ im Ersten gewann fünf Tage vor der Krönung des britischen Monarchen 3,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (10,9 Prozent) für sich.

Auf Platz drei der Feiertagsprimetime landete RTL mit Inka Bause und „Bauer sucht Frau International“ - 2,92 Millionen schalteten die Kuppelsoap ein (11,0 Prozent wegen längerer Dauer als die ARD-Doku).

Dahinter landeten der Sender ZDFneo und die britische Krimiserie „Inspector Barnaby“ (1,68 Millionen; 6,1 Prozent), Vox und die Gründershow „Die Höhle der Löwen“ (1,48 Millionen; 6,0 Prozent) sowie Kabel eins und die Actionkomödie „Lethal Weapon 3 - Die Profis sind zurück“ von 1992 (1,28 Millionen; 5,0 Prozent).

Unter einer Million Zuschauern ab 20.15 Uhr lagen RTLzwei und die Protzsoap „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ (750 000; 2,7 Prozent) sowie Sat.1 mit der Kuppelspielshow „Rate my Date“ (660.000; 2,5 Prozent) und ProSieben mit der amerikanischen Serie „Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte“ (660.000; 2,4 Prozent).

Auffällig gut tagsüber lief es für ZDFneo und seinen Winnetou-Tag: „Schon der erste „Winnetou“-Film brachte es ab 11.00 Uhr im Schnitt auf 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,4 Prozent Marktanteil, ehe „Der Schatz im Silbersee“ von 470.000 Menschen gesehen wurde“, schrieb das Branchenportal dwdl.de am Dienstag. „Der zweite „Winnetou“-Film wiederum erreichte ab 14.19 Uhr mit durchschnittlich 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stolze 5,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Am beliebtesten war „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“ mit 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die einem Marktanteil von 5,4 Prozent entsprachen.“