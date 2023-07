Lauterbach-Komödie im Ersten besiegt ZDF-Thriller mit Sigl

Berlin Mit einer deutschen Komödie kann die ARD am Montagabend den Quoten-Sieg einfahren. Ein Thriller im ZDF ist dem Primus allerdings dicht auf den Fersen.

Das ARD-Sommerkino hat sich am Montagabend in der Gunst der TV-Zuschauer knapp an die Spitze gesetzt. Diesmal lief die deutsche Komödie „Es ist zu deinem Besten“ mit Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer als überbehütende Väter dreier Töchter. 3,95 Millionen (16,8 Prozent) waren ab 20.15 Uhr am Bildschirm dabei.

Die Wiederholung des ZDF-Thrillers „Der Feind meines Feindes“ mit Hans Sigl und Oliver Mommsen rangierte haarscharf dahinter und verbuchte 3,88 Millionen (16,6 Prozent) Zuschauer und Zuschauerinnen.

Sehr nahe beieinander lagen auch RTL und ZDFneo: Der Privatsender hatte die Berufsdoku „Undercover Boss“ und lockte so 1,39 Millionen (6,1 Prozent) an. Der öffentlich-rechtliche Spartensender zeigte den Krimi „Inspector Barnaby: Das untote Dorf“ mit Neil Dudgeon, Nick Hendrix sowie Fiona Dolman, kam so auf 1,38 Millionen (5,9 Prozent).

Vox hatte die Dokureihe „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ zu bieten - 910.000 Menschen (4,0 Prozent) wollten das sehen. Sat.1 hatte die US-Komödie „Man lernt nie aus“ mit Robert De Niro, Anne Hathaway und Rene Russo im Programm, 860.000 Leute (3,9 Prozent) guckten zu. Die RTLzwei-Dokusoap „Bella Italia - Camping auf Deutsch“ brachte 730.000 Männer und Frauen (3,2 Prozent) zum Einschalten, die ProSieben-Serie „Grey's Anatomy“ hatte 580.000 Fans (2,5 Prozent).