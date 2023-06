Ministerin repariert mit Ernie und Bert Rakete

Berlin Der ARD-Kinder-Klassiker feiert 50. Jubiläum. Dazu sind Ernie und Bert zu Besuch bei Bettina Stark-Watzinger in Berlin gewesen. Was sie im Gepäck hatten.

Die Figuren Ernie und Bert aus der ARD-Kindersendung „Sesamstraße“ haben Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger einen Besuch in ihrem Ministerium abgestattet. „Was ist das denn? Das klingt ja nach einem Raketenantriebsschaden“, mit diesen Worten begrüßte die FDP-Politikerin die bekannten Puppen in einem Video auf der Plattform Youtube.

Ernie war zuvor auf der Suche nach einer Reparatur für seine kaputte Mondrakete in das Bildungsministerium in Berlin hineinspaziert. Die „Sesamstraße“ hatte zu Beginn des Jahres ihren 50. Geburtstag gefeiert. In dem Fünf-Minuten-Clip helfe die Politikerin als Geschenk, Ernies Rakete zu reparieren, hieß es in einem Post des Ministeriums am Donnerstag auf Twitter.

Video des Ministeriums

Stark-Watzinger erklärte den beiden munter, wie Raketen funktionieren: „Die Rakete fliegt nach vorne, weil sie hinten etwas ausstößt.“ Das nenne sich Rückstoßprinzip - „und so fliegen alle Raketen ins All. Und eure gleich auch wieder“, führte sie aus. Stark-Watzinger habe sich schon als Kind dafür interessiert, das Weltall zu verstehen. „Und jetzt bin ich froh, dass ich als Ministerin für Forschung mich um diese spannenden Themen kümmern darf“, sagte sie. Das Video wurde am Mittwochabend veröffentlicht. Die „Sesamstraße“ wird für gewöhnlich in Hamburg produziert.