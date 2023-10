Streaming-Tipps - Komödien und Kultschnüffler

Eve Hewson als Flora und Oren Kinlan als Max in einer Szene aus «Flora and Son».

Berlin Von der Königin des Kunstkinos bis zu neuen Fällen eines Kult-Schnüfflers: Was sich in nächster Zeit zu streamen lohnt.

Ob mit dem K-Pop-Star unter einem Dach oder mit seinem Kind voller Sorgen - einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Da ist Musik drin: Flora (Eve Hewson) ist alleinerziehende Mutter und mit ihrem Latein am Ende. Sie weiß nicht, wie sie mit ihrem rebellischen Teenagersohn Max (Orén Kinlan) fertig werden soll. Als die Polizei ihr rät, ein Hobby für Max zu finden, versucht Flora, ihn mit einer ramponierten Akustikgitarre zu beschäftigen. Mit der Unterstützung eines gescheiterten Musikers aus LA (Joseph Gordon-Levitt) entdecken Flora und Max, wieviel Musik im Leben ändern kann. Der Spielfilm „Flora and Son“ ist jetzt auf AppleTV+ verfügbar. Er stammt vom Musiker und Drehbuchautor John Carney und begleitet Mutter und Kind auf ihrem Weg zu einer neuen Harmonie.

Blonde Göttin: Sie war in ihren Filmen stumm, blind, amputiert, Mörderin, Mutter und Vampir. Catherine Deneuve ist die Grande Dame des französischen Films, genauso Ikone des Autorenkinos der 1960er und 1970er Jahre wie auch ein Garant für Leinwand-Hits. Sie ist jetzt 80 Jahre alt (22. Oktober). Und die Arte-Mediathek feiert das mit ausgewählten Filmen. In „Das Schmuckstück“ (2010) von François Ozon spielen an ihrer Seite Gérard Depardieu und Fabrice Luchini. Auch in der Mediathek stehen die Dokumentation „Catherine Deneuve - Ein Leben auf der Leinwand“, der Publikumserfolg „Leben im Schloss“ (1965), „Madame empfiehlt sich“ (2013), „Eselshaut“ (1970) und „Ekel“ (1965).

Vater, Tochter, Mörder: Harry Bosch ist wieder da: Der pensionierte Detective der Mordkommission schlägt als Privatdetektiv das nächste Kapitel seiner Karriere auf. Anwältin Honey „Money“ Chandler kämpft derweil um ihren Glauben an das Justizsystem, nachdem sie einen Mordversuch überlebt hat. Und Maddie Bosch sucht nach Möglichkeiten und Herausforderungen einer neuen Streifenpolizistin in den Straßen von Los Angeles. In der zweiten Staffel von „Bosch: Legacy“ arbeiten der Detektiv und die Anwältin zusammen, um einen Mörder zu finden, der sie vielleicht zuerst findet. Bei Maddie Bosch steht die Karriere auf dem Spiel, nachdem sie von einem maskierten Angreifer entführt wurde. Season zwei läuft seit 20. Oktober auf Amazon Freevee.

Mein Leben mit dem Star: Netflix hat für Freunde von südkoreanischen Romantikkomödien eine große Auswahl zu bieten. Neu ist die Serie „Doona!“. Worum es geht: Der Student Lee Won-jun (Yang Se-jong) zieht in ein Wohnheim und trifft eine schöne und zugleich seltsam vertraut wirkende Mitbewohnerin. Allerdings haben die beiden keinen guten Start. Bald merkt Won-jun: Er muss neben üblichen Herausforderungen des Studiums und des Lebens ein einzigartiges Dilemma meistern: das WG-Leben mit einem gut aussehenden, ehemaligen K-Pop-Star. Musikerin Lee Doo-na wird gespielt von Popsängerin Bae Suzy, einst auch im wahren Leben Mitglied einer koreanischen Girlgroup. Die Serie läuft seit 20. Oktober bei Netflix.