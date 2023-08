Schauspieler Timothee Chalamet und Schauspielerin Zendaya bei der Premiere des Films «Dune» im Odeon Leicester Square in London.

Film Streik in Hollywood: „Dune: Teil 2“ wird auf 2024 verschoben

Los Angeles Der Schauspieler- und Drehbuchautorenstreik in den USA verzögert den Kinostart des Science-Fiction-Films „Dune: Teil 2“. Dieser wird erst nächstes Jahr auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Fans des Blockbusterstreifens „Dune“ (2021) müssen wegen des Streiks in Hollywood länger auf den Kinostart der Fortsetzung warten. Das Science-Fiction-Spektakel „Dune: Teil 2“ kommt nicht wie zunächst geplant Anfang November, sondern erst im kommenden Jahr in die Kinos. Das Studio Warner Bros. kündigte den neuen Start für den 15. März 2024 an.

Der anhaltende Doppelstreik der Schauspieler und Drehbuchautoren in den USA hat den Betrieb in Hollywood weitgehend lahmgelegt. So treten Mitglieder der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA während des Arbeitskampfes nicht vor die Kamera und machen auch keine Werbung für ihre Filme.

„Dune: Teil 2“- Stars wie Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler und Florence Pugh würden demnach keine werbewirksamen Events besuchen, solange der Streik andauert. Die Dreharbeiten der Roman-Adaption, erneut unter der Regie des Kanadiers Denis Villeneuve („Blade Runner 2049“), sind schon länger abgeschlossen.

Der erste Teil von „Dune“ hatte 2021 trotz Pandemie an den Kinokassen ein sehr gutes Ergebnis eingespielt. Außerdem gewann das Sci-Fi-Epos sechs Oscars, darunter für Hans Zimmers Filmmusik und für Visuelle Effekte, an denen der Deutsche Gerd Nefzer beteiligt war. Im Mittelpunkt des Films nach Frank Herberts Romanvorlage „Der Wüstenplanet“ von 1965 steht der Planet Arrakis mit der wertvollen Substanz Spice, um die gute und böse Mächte kämpfen.