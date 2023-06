Überflutete Straßen in Cherson, nachdem der Kachowka-Damm gesprengt wurde.

Einschaltquoten Viel Interesse an Sondersendungen zum gesprengten Staudamm

Berlin Dienstag ist Serientag in der ARD nach der „Tagesschau“. Doch sie mussten warten. Zuvor gab es aus aktuellem Anlass einen „Brennpunkt“.

Die Sondersendungen zu den neuen Entwicklungen im Ukraine-Krieg haben am Dienstagabend viele Menschen interessiert. Der ARD-„Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine“ erreichte ab 20.15 Uhr im Ersten 4,50 Millionen (19,9 Prozent). Die Sendung „ZDF spezial“ verfolgten bereits ab 19.20 Uhr 2,76 Millionen (15,7 Prozent). In der Stadt Nowa Kachowka war an dem Tag ein Staudamm zerstört worden.

Das Erste war mit seinen Serien erneut nicht einzuholen. Das Familienformat „Tierärztin Dr. Mertens“ mit Elisabeth Lanz kam auf 4,21 Millionen (17,9 Prozent). Die Arztserie „In aller Freundschaft“ lockte sogar 4,27 Millionen (18,0 Prozent) vor den Bildschirm.

Die ZDF-Dokumentation „Rossmann: Die Insider“ schauten sich 2,73 Millionen (11,6 Prozent) an. Sat.1 übertrug live das Rückspiel in der Relegation der 2. Fußball-Bundesliga. Das Match zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden sahen ab 20.44 Uhr 2,48 Millionen (10,4 Prozent) und ab 21.47 Uhr 2,59 Millionen (12,0 Prozent) Fans. Nach einem von Fan-Ausschreitungen überschatteten 0:4 im Hinspiel unterlagen die Ostwestfalen im zweiten Aufeinandertreffen am Dienstag 1:2 (1:2). ZDFneo strahlte den Regionalkrimi „Friesland: Prima Klima“ mit Maxim Mehmet, Sophie Dal und Theresa Underberg aus - damit verbrachten 1,39 Millionen (5,9 Prozent) den Abend.

Auf Vox lief die Musikshow „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“, dafür konnten sich 940.000 Menschen (4,1 Prozent) begeistern. Die RTL-Datingshow „Take Me Out XXL“ mit Chris Tall verfolgten 900.000 Männer und Frauen (3,9 Prozent). Kabel Eins brachte die amerikanische Actionkomödie „Beverly Hills Cop III“ von 1994 mit Eddie Murphy, Judge Reinhold und Hector Elizondo - das holten sich 790.000 Spielfilmfreunde ins Haus (3,4 Prozent).

RTLzwei zeigte die Gesellschaftsreportage „Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?“ und sprach damit 670.000 Leute (2,9 Prozent) an. Die ProSieben-Unterhaltungssendung „Wer ist das Phantom?“ hatte 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,6 Prozent).