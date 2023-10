Wahre Fluchtgeschichte aus Thüringen: Kinofilm „Ballon“ lockt Millionen vor den Fernseher

Pößneck. Am Tag der Deutschen Einheit bekam eine spektakuläre Flucht aus Thüringen die große Bühne in der ARD: Noch besteht die Chance, den Film kostenfrei zu sehen.

Am Tag der deutschen Einheit hat ein Film über eine authentische Geschichte aus Thüringen viele Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Die ARD zeigte im Abendprogramm den Film „Ballon“ von Michael „Bully“ Herbig. Es war zwar nicht die Fernsehpremiere des Streifens, dennoch zog die Ausstrahlung viel Publikum an: 3,38 Millionen Zuschauer schalteten ein. Im Abendprogramm um 201.5 Uhr war den Zahlen auf der Internetseite der AGF Videoforschung zufolge nur der ZDF-Krimi „Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit“ erfolgreicher mit 6,83 Millionen Zuschauern.

Am 16. September 1979 war es den Pößnecker Familien Strelzyk und Wetzel samt Kindern gelungen, mit einem selbstgebauten Heißluftballon über die deutsch-deutsche Grenze bei Blankenstein zu schweben. Eine Wiese bei Oberlemnitz im heutigen Saale-Orla-Kreis diente zweimal als Startplatz. Die weltweit Aufsehen erregende Ballonflucht war die Grundlage für den Hollywood-Film „Mit dem Wind nach Westen“ (1981). Im Jahr 2018 kam der Thriller „Ballon“ in die Kinos und erzählt die Ostthüringer Geschichte.

Das historische Pößneck in Oberfranken nachgestellt

Die meisten Szenen des Filmes sind aber nicht in Pößneck aufgenommen, wo nur die Eröffnungssequenz aus der Ernst-Thälmann-Oberschule entstanden ist. Weil der Stadtkern inzwischen zu modern aussieht, entschloss sich Herbig, in Nordhalben, einem oberfränkischen Ort nahe der ehemaligen Grenze, zu drehen. Dort baute das Team unter anderem in einer ehemaligen Fleischerei die Apotheke nach. Einige Szenen des Filmes sind auch im Museum in Mödlareuth entstanden. Eine der Hauptrollen im Film spielt die Jenenserin Karoline Schuch.

Am Rande der Dreharbeiten in Nordhalben: Mit einem solchen Wartburg 311 fuhren die Familien zum Startplatz für ihren Ballon bei Oberlemnitz. Foto: Peter Hagen

Für alle, die die Ausstrahlung verpasst haben, besteht noch bis zum 10. Oktober um 20.14 Uhr kostenfrei die Chance, den Film anzuschauen. Dieser ist bis zu diesem Zeitpunkt in der ARD-Mediathek verfügbar.

Ein Ballonflüchtling lebt heute in Sachsen

Ballonflüchtling Günter Wetzel lebt mit seiner zweiten Frau seit einiger Zeit am südöstlichen Rand von Chemnitz. Im Gespräch mit unserem Reporter berichtet er, dass er aus heutiger Sicht einen anderen Fluchtweg bevorzugen würde. Und es gab einen Plan B bei der damaligen riskanten Flucht. Ballonflüchtling Peter Strelzyk war bereits 2017 gestorben.

An diesen Orten drehte Michael „Bully“ Herbig den Film zur Ballonflucht