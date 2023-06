Zendaya als Tennis-Star in „Challengers“ - erster Trailer

Los Angeles Fans der Schauspielerin und Sängerin Zendaya („Dune“, „Spider-Man: No Way Home“) können sich auf einen weiteren Filmauftritt der 26-Jährigen freuen. Das Studio Metro Goldwyn Meyer veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) den ersten Trailer zu der Drama-Romanze „Challengers - Rivalen“, in der Zendaya die Hauptrolle eines früheren Tennis-Wunderkindes spielt. Sie findet sich in einer Dreiecksbeziehung mit zwei befreundeten Jungen wieder.

Jahre später ist sie Trainerin und mit einem der beiden Freunde verheiratet, als der frühere Liebhaber wieder in ihr Leben tritt. Neben Zendaya spielen der Brite Josh O’Connor (33, „God’s Own Country“) und der US-Schauspieler Mike Faist (31, „West Side Story“) mit. Regie führt der Italiener Luca Guadagnino („Call Me By Your Name“, „Bones and All“). Der Kinostart ist für Mitte September geplant.