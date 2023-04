Gazarian experimentiert am Theater Altenburg-Gera: Ein Discjockey im Sinfoniekonzert

Gera. Warum der neue Generalmusikdirektor, Ruben Gazarian, am Theater Altenburg-Gera Bewährtes und Neues verbinden will.

In der Kunst ist es oft nicht viel anders als im Sport. Geht es ins Finale, wird einem noch einmal alles abverlangt. Das verbleibende Drittel der Saison 2022/23 am Theater Altenburg-Gera könnte ein Beispiel dafür sein. Da stehen etwa noch zwei Sinfoniekonzerte an, die es in sich haben. Im Mai-Konzert werden neben geläufigem barocken Repertoire orchestrale Bearbeitungen später Streichquartette von Ludwig van Beethoven geboten, eine Musik, die ihrer Zeit einst weit voraus war und die bis heute zum Kompliziertesten und Spannungsvollsten zählt, was je komponiert wurde.

Konzert für DJ und Orchester

Im Juni-Abend wird erstmals ein Discjockey als Solist zu erleben sein. Es handelt sich um Gabriel Prokofiev, Enkel von Sergei Prokofiev, der sein Konzert für DJ und Orchester vorstellen wird. Darüber hinaus gibt es höchst anspruchsvolle Werke von Leonard Bernstein. Und am 21., 27. sowie 29. April ist in Gera erneut Mieczyslaw Weinbergs Oper „Die Passagierin“ zu sehen. Das 1968 in der Sowjetunion vollendete Stück wurde erstmals 2006 in Moskau aufgeführt. In Deutschland haben es vor dem Ostthüringer Haus – Premiere war hier 2019 – erst drei Theater auf die Bühne gebracht. In der Oper gibt es als Rückblenden erschütternde, im KZ Auschwitz spielende Szenen. Die Musik deckt eine breite Palette des Ausdrucks ab, ist nicht selten von explosiver Schärfe und Gewalt, kennt aber auch ausgedehnte leise, poetische Passagen.

„Ein komplexes Werk, das so Vieles zu bieten hat, was wir mit großer Kunst verbinden.“, sagt Ruben Gazarian, Generalmusikdirektor am Theater Altenburg Gera. Er hat in Nachfolge von Laurent Wagner die Leitung der „Passagierin“ übernommen und mit einer Reihe neuer Darsteller die angekündigten Aufführungen vorbereitet.

Dem Violinstudium folgte das Dirigierfach

Der Einsatz für Neues im Konzertsaal und auf der Bühne ist für Gazarian selbstverständlich. Dabei, fügt er hinzu, sollte das Bewährte um keinen Preis vernachlässigt werden. „Die Wiener Klassik, die Romantik oder die Klassiker des 20. Jahrhunderts – um nur einiges zu nennen – sind für uns Musiker, meine ich, lebenswichtig wie Wasser und Luft.“

Als sich der gebürtige Armenier 2020 für den Posten des Generalmusikdirektors am Theater Altenburg Gera bewarb, wusste er, wohin im Fall des Falles die Reise gehen würde. Durch sein Studium an der Leipziger Musikhochschule und die Zeit als Chefdirigent des heutigen Leipziger Symphonieorchesters war ihm der „Osten“ bestens vertraut. Gera und Altenburg kannte er durch Auftritte als Solist und Gastdirigent: 2001 spielte er hier Fritz Geißlers virtuoses Violinkonzert, einer der Abende wurde vom MDR mitgeschnitten. Und 2010 dirigierte er an gleicher Stelle Werke von Alexander Borodin, Dmitri Schostakowitsch und Aram Khatschaturjan.

Schon als Kind dirigierte er seine Plüschtiere

Dass er sich seinerzeit nach dem Violinstudium noch dem Dirigierfach zuwandte, daran hat Günter Blumhagen, der langjährige „Chef“ der Jenaer Philharmonie, großen Anteil. „Ich war ja unter ihm Konzertmeister damals im Westsächsischen Symphonieorchester. Dort spürte er mein starkes Interesse am gesamten musikalischen Geschehen, riet mir deshalb zu diesem Schritt und wurde mein erster Lehrer.“

Nach dem Tod Blumhagens setzte Gazarian sein Studium bei Volker Rohde fort, von dem er besonders viel über die Oper lernte. Gazarian fühlte sich schon als Kind zum Dirigieren hingezogen. Mit sieben oder acht Jahren überraschten ihn einmal die Eltern, wie er Edvard Griegs Klavierkonzert aufgelegt hatte und dazu ein „Orchester“ aus im Halbkreis postierten Plüschtieren dirigierte. „Ich war so in dieses Spiel der Fantasie versunken, dass ich die ’Zuschauer’ erst ganz zum Schluss bemerkte.“

Die dritte Leidenschaft: Die Welt des Films

Ab Sommer 2002, gleich nach dem Preis beim Internationalen Dirigierwettbewerb „Georg Solti“, leitete der Musiker über viele Jahre – zeitweise parallel – das Württembergische Kammerorchester Heilbronn und das Georgische Kammerorchester Ingolstadt, zwei hochklassige Klangkörper, die mit ihm bis heute in enger Verbindung stehen.

Am Theater Altenburg Gera trägt er für das musikalische Geschehen an einem Opernhaus Verantwortung, arbeitet mit einem leistungsstarken philharmonischen Orchester, zu dem er eine tiefe musikalische und menschliche Sympathie und Verbundenheit empfindet, und erlebt ein begeisterungsfähiges, warmherziges Publikum. „In diesem Beruf hört das Lernen nie auf“, davon ist Gazarian überzeugt.

An diesem Haus absolviert der neue GMD ein großes Arbeitspensum und stellt seine Vielseitigkeit unter Beweis. Bis zum Ende der Saison hat er neben Aufgaben wie der „Passagierin“, Gustav Mahlers „Lied von der Erde“, dem Doppelabend „A Gentle Spirit/The Bear“ auch noch ein Open-Air mit Hits aus der Filmmusik zu leiten. „Hollywood Sounds“ ist der Abend überschrieben, auf den sich der Dirigent schon lange freut. „Neben Musik und Literatur liebe ich von Jugend an auch die Welt des Films.“