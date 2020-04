Katja Bildt vom Erfurter Theater singt beim Live-Konzert aus dem Kaisersaal „Maybe this time“ aus „Cabaret“ (Archivfoto).

Gemeinsam gegen Corona: Spendentickets helfen in der Krise

Für das Livekonzert, das an diesem Samstag via Internet übertragen wird, haben sich bereits zahlreiche Musikfans gefunden, die das Vorhaben mit dem Kauf eines Spendentickets unterstützen. In Zusammenarbeit mit dem Erfurter Kaisersaal und dem Theater der Landeshauptstadt hatte die Mediengruppe Thüringen (MGT) das Event ins Leben gerufen. Motto: „Gemeinsam gegen Corona – Das Thüringer Spendenkonzert“. Die Schirmherrschaft übernahm Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

„Es ist uns ein großes Anliegen, die Not derjenigen zu mildern, die in diesen Tagen am meisten unter der Krise und ihren Auswirkungen leiden“, hatte MGT-Geschäftsführer Michael Tallai im Vorfeld geworben – für drei Stunden feinste Musik, zwischen Rock und Klassik.

Pünktlich 16 Uhr geht es heute los, übertragen werden die Auftritte der Künstler aus dem Kaisersaal via Stream. Dabei sind unter anderem „Cutting Strings“, Felix Reuter und „Rest of Best“. Alle haben sich bereit erklärt, auf ihre Gage zu verzichten. Die Einnahmen kommen dem Verein „Kontakt in Krisen“ zugute. Vor und während des Konzerts können Spendentickets zum Preis von 5 bis 50 Euro im Ticketshop Thüringen erworben werden.

Zu sehen ist das Konzert im Live-Stream auf allen Tageszeitungsportalen der Mediengruppe Thüringen:

