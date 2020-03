Geschoneck: „Die alten Männer treten ab, die jungen Frauen übernehmen“

In einem fiktiven brandenburgischen Dorf eskalieren die Konflikte zwischen Wende-Gewinnern und -Verlierern, Einheimischen und Zugereisten, als eine Windkraftanlage errichtet werden soll. Mattti Geschonneck (67) hat Juli Zehs Bestseller „Unterleuten“ für das ZDF verfilmt. Im Interview verrät er seine Sicht auf den Stoff und erzählt von den Dreharbeiten.

Was hat Sie gereizt, Juli Zehs Roman „Unterleuten“ zu verfilmen?

Zunächst einmal, dass es ein echter Dorfroman ist, der zudem in Brandenburg spielt. Die Figuren waren mir vertraut, und auch die Gegend kannte ich. Ich komme aus der DDR und kenne Brandenburg, weil ich dort oft als Kind im Pionierferienlager war. Vieles hat sich seitdem verändert, aber so ganz anders sieht es dort heute auch nicht aus.

In Unterleuten scheint die Welt auf den ersten Blick in Ordnung. Da gibt es weder Neonazis noch erkennbare AfD-Strukturen. Dennoch eskaliert die Gewalt, weil gegen den Willen vieler Dorfbewohner ein Windpark errichtet werden soll?

Es hätte auch eine Umgehungsstraße, ein Supermarkt oder eine Mülldeponie sein können. In diesem Falle sind es die Windräder, ein noch immer aktuelles Thema, auch bei Ihnen in Thüringen, denke ich. Ich habe keinen Nachwende-Film gedreht, für mich ist das eher ein Heimatfilm. Und die Geschichte einer Ablösung. Im Mikrokosmos Unterleuten prallen Welten aufeinander, die doch zusammengehören sollen. Am Ende gibt es eine für mich entscheidende Szene, da treffen sich die beiden Protagonisten Kron und Gombrowski ein letztes Mal in Hildes Küche. Kron sagt: „Ich bin kein Kommunist mehr, und du bist kein Bauer mehr.“ Gombrowski erwidert: „So sieht’s aus.“ Damit endet ihr lebenslanges Duell. Die Zeit der alten Männer ist vorbei. Dennoch endet der Film, meiner Meinung nach, in einer Atmosphäre positiver Melancholie. In Unterleuten gibt man nicht auf! Die jungen Frauen übernehmen.

Das Dorf resigniert nicht. Es agiert, wenngleich sehr unterschiedlich.

Es wehrt sich. Dabei erwacht nicht nur der Überlebenswille, sondern entsteht auch ein Selbstbewusstsein. Das haben wir schon bei den Dreharbeiten gemerkt. Wir waren ein halbes Jahr im Land Brandenburg unterwegs, nicht nur in einem Dorf, sondern in vielen Dörfern.

Letztlich haben Sie Unterleuten aus neun Dörfern zusammengesetzt.

Richtig. Und da kommt dann noch Innen-Außen dazu. Was man außen sieht, ist nicht innen. Eine große Herausforderung für alle Gewerke, auch für mich.

Könnte man sagen: Unterleuten liegt überall?

Sinnbildlich, ja. Das Problem Alt und Jung, Ost und West, Stadt und Land gibt es überall. Die Geschichte spielt zwar in Brandenburg, doch die Auseinandersetzungen könnten genauso gut in Schleswig-Holstein oder Bayern stattfinden.

Mit Ausnahme der beiden alten Männer, deren Haltungen ohne den DDR-Hintergrund nicht nachvollziehbar sind.

Das stimmt. Aber für mich ist da noch mehr. Als ich Juli Zeh das erste Mal traf, sagte ich zu ihr, dass mich die Struktur Ihres Buches an alte Western erinnert. Da sind die zwei Alten, die sich schon ihr Leben lang bekämpfen. Der eine ist ein starrköpfiger Kommunist. Der andere kommt aus einer enteigneten Gutsbesitzerfamilie, und sein Lebensinhalt ist, Unterleuten zu erhalten. Diese Duell-Konstellation war für mich das Gerüst des Films.

Hermann Beyer gegen Thomas Thieme.

Die beiden hatte ich, als ich den Roman gelesen habe, sofort im Kopf. Ich musste auch bei Dagmar Manzel, Ulrich Noethen, Christine Schorn und Jörg Schüttauf nicht lange nachdenken. Und Charly Hübner …

…ist Schaller, das „Tier“! Das wusste ich sofort, als ich den Namen auf der Besetzungsliste las.

Klar, und das macht er sehr gut. Die Besetzung dieses umfangreichen Ensembles hat mir keine großen Schwierigkeiten bereitet. Das spricht auch für die Qualität des Romans mit seinen komplexen Charakteren. Manchmal musste ich mich zwar von der Vorlage entfernen, weil sich nicht jede Szene eins-zu-eins umsetzen lässt, kehre aber immer wieder zu ihr zurück.

Sie erzählen subtil, nehmen sich für die Figuren und deren Charaktere viel Zeit. Damit steuert Ihr Dreiteiler gegen den Trend gängiger TV-Serien, in denen es alle fünf Minuten krachen muss…

Ich weiß gar nicht genau, was heutzutage gängige Muster sind. Ich bemühe mich, die Tonlage der Geschichte zu treffen. So etwas entscheide ich auch nicht alleine. Für „Unterleuten“ haben wir – der Produzent, der Drehbuchautor und ich – uns entschieden, dass wir erstmal die Figuren und ihr Umfeld kennenlernen müssen. Ob es dieser Dr. Fließ ist, ob es die Linda ist oder die Jule oder der Bürgermeister. So lernt man das Dorf kennen, die Alteingesessenen als auch die Hinzugezogenen. Und die Eindringlinge, wie Herrn Meiler und Frau Pilz, die im Buch ein Herr Pilz ist, und die beide bei uns ihre eigene Geschichte bekommen.

Auch mehr Erotik.

Sie meinen die Szene, als die Windradvertreterin Pilz und der Investor Meiler die Nacht im Hotelzimmer verbringen. Die erzählt ja auch ihre Einsamkeit, versunken in tragikomischem Selbstmitleid. Frau Pilz: „Kein Sex, nur Alkohol!“ Brandenburg ist den beiden vollkommen egal.

Trotzdem bringen sie die Modernität ins Dorf.

Da könnte man jetzt streiten. Ökologischer Aufschwung oder angewandter Kapitalismus? Auf der einen Seite verschandeln die Windräder die Landschaft, auf der anderen Seite braucht das Dorf, braucht die aus der LPG hervorgegangene Ökologica dringend das Geld, das sie abwerfen.

„Unterleuten“ ist für mich im Kern ein Kammerspiel: Thieme und Beyer – sind die nicht wie Faust und Mephisto?

Mit solchen Vergleichen bin ich ein wenig vorsichtig. Tatsächlich sind das archaische Figuren, die sich gegenseitig bedingen. Es ist schon spürbar, wenn die Schauspieler sich mit ihren Figuren identifizieren, wissen, was und wen sie da verkörpern, wenn sie selbst Erlebtes reflektieren. Letztlich sind es aber Schauspieler! Genauso der Naturschützer Dr. Fließ, den Ulrich Noethen verkörpert. Vielleicht hat das Ende seiner Figur mit dem Frust zu tun, unter seinen beruflichen Erwartungen geblieben zu sein, vielleicht mit seinem latenten Hass auf sich selbst.

Die Figur kommt wunderbar komisch rüber. Überhaupt wird mit viel Humor erzählt.

Solche Art von existenziellen Konflikten benötigt, meiner Meinung nach, dieses emotionale Wechselbad, diesen eigenwilligen Humor, fordert ihn geradezu heraus.

Ist „Unterleuten“ eine Tragikomödie?

Könnte man sagen. Ja, wahrscheinlich.

Ihr Kollege Andreas Dresen hat zur Premiere seines Films „Gundermann“ davon gesprochen, dass es an der Zeit sei, die Deutungshoheit über die Ost-Biografien zurückzugewinnen. Wie sehen Sie das?

Ich hatte einige Angebote für Filmprojekte mit dem Thema DDR, die ich nach Lektüre der Drehbücher nicht gemacht habe. Gedreht habe ich „Die Nachrichten“, „Boxhagener Platz“ und „In Zeiten des abnehmenden Lichts“. „Unterleuten“ würde ich nun auch dazu zählen. Das hat, wie gesagt, hauptsächlich mit der Geschichte seiner Figuren zu tun.

Sie haben in Moskau studiert und wurden, weil Sie sich nicht von Wolf Biermann distanziert haben, vom Studium abberufen. Ihre Parteimitgliedschaft wurde gestrichen. 1978 sind Sie in den Westen gegangen. Ich habe das Gefühl, dass auch Ihr Kinofilm „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ viel mit Ihnen zu tun hat.

Ja, das hat auch mit mir zu tun, mit der Geschichte meiner zerrissenen Familie. Man erzählt ja immer auch von sich selbst. Wir wussten übrigens lange nicht, wer in der Verfilmung von Eugen Ruges Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ den alten Kommunisten spielen sollte. Es hätte natürlich auch mein Vater sein können, Erwin Geschonneck. Jedenfalls habe ich mich sehr an ihm orientiert, als wir den Film machten. Das wusste auch Bruno Ganz, der ein Glücksfall war, für den Film und für mich.

