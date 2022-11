Greizer spielt in ZDF-Komödie „Der Spalter“ mit

Greiz/Mainz. Der Greizer Schauspieler Sebastian Schwarz an der Seite von Axel Stein.

Der Greizer Schauspieler Sebastian Schwarz spielt in der neuen ZDF-Gesellschaftskomödie „Der Spalter“ eine der Hauptrollen. Ausgestrahlt wird der Fernsehfilm am Mittwoch, dem 23. November. Vorab ist der 90 Minuten lange Film ab Mittwoch, dem 16. November in der Sender-Mediathek zu sehen.

Darin gerät ein Grillnachmittag zweier Paare aus den Fugen, als sich Chef Lars (Axel Stein) ungefragt hinzugesellt. Er ist der Vorgesetzte von Oliver (Fabian Busch) und beginnt einen Keil zwischen die vier Freunde zu treiben. Mit kruden Theorien, etwa über die Auswirkungen der Schuldenkrise, zwingt er die Anwesenden, Stellung zu beziehen. Während Oliver aus Angst vor Lars’ Einfluss bereit ist, sich dessen Meinungen nach außen anzuschließen, will seine Freundin Bianca (Marlene Morreis) nicht ihre Überzeugungen über Bord werfen.

Als Ermittler an der Seite von Ulrike Kriener

Der in Greiz geborene Sebastian Schwarz spielt Simon, der mit Dila (Susana Abdulmajid) zusammen ist. Simon schwimme „beruflich gerade auf der Erfolgswelle – ein Pandemiesieger!“, beschreibt der 38-Jährige seine Figur. Allerdings gerate das Privatleben des Mitläufers zusehends in die Krise…

Schwarz machte zuletzt in der erfolgreichen Serienfortsetzung „Mord mit Aussicht“ als Heino Fuß auf sich aufmerksam. Zudem ist er seit diesem Jahr als Ermittler an der Seite von Ulrike Kriener in „Kommissarin Lucas“ (ZDF) zu erleben. „Der Spalter“ erzählt nach Angaben des ZDF von einer zerspringenden Gesellschaft, von kontroversen Haltungen und Überzeugungen.

Sendetermine: Mittwoch, 23. November, 20.15 Uhr im ZDF; ab Mittwoch, 16. November, in der ZDF-Mediathek