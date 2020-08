Großlöbichau zeigt Dali-Werke

Großlöbichau. Kleine Ausstellung zeigt Bibelimpressionen in der Sankt Bartholomäus-Kirche.

Dali-Werke in Großlöbichau: Die Sankt Bartholomäus-Kirche in dem kleinen Ort bei Jena zeigt ab Samstag eine Auswahl Bibelillustrationen des exzentrischen Surrealisten Salvador Dali (1904-1989). Sie stammen aus den 60er-Jahren. Bemerkenswert sei, dass der Künstler Bibelszenen nicht einfach abbilde, sondern erst male, wenn er einen ganz individuellen, ja existenziellen Zugang gefunden habe, schreibt der Heimatverein Klein- und Großlöbichau in seiner Pressemitteilung. „Entstanden ist eine Reihe von manchmal irritierenden, oftmals strahlend schönen, teils auch etwas beängstigenden Bildern – Dali eben.“