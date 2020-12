„Grünes Labor“ im Ilmpark in Weimar fürs Themenjahr 2021

Erste Pläne fürs Themenjahr „Neue Natur“ 2021 stellte Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik-Stiftung, am Donnerstag in Weimar vor.

„Neue Natur“ wählt die Klassik Stiftung Weimar aus Anlass der Bundesgartenschau in Erfurt zum Jahresthema 2021 und rückt ihre Parks und Gärten vom 17. April an in den Fokus. Der Park an der Ilm, die Schlossparks Belvedere, Tiefurt und Ettersburg und Goethes Gartenhaus mit Garten – allesamt Teil des Unesco-Welterbes „Klassisches Weimar“ – sowie der Park in Kochberg bilden sechs Buga-Außenstandorte; als Herzstück jedoch dient das „Grüne Labor“ im Ilmpark. Am Donnerstag stellte Präsidentin Ulrike Lorenz ein Modell dieses künftig für alle Besucher offenen Veranstaltungsorts vor.