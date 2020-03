Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gute Zeiten zum Lesen und Musikhören

Am Samstag hat mich der Teufel geritten. Als ich mit Thomas Thieme am Weimarer Nationaltheater vorbeikam, rutschte mir der Satz heraus: „Hier, so wird man in zwei, drei Jahren sagen, wurde früher mal Theater gespielt.“ Thieme, der selbst auf der DNT-Bühne gestanden und dort Stücke inszeniert hat, blickte mich entgeistert an. Oh, dachte ich erschrocken, so etwas sollte man nicht mal denken. Fakt ist: Die Theater und Orchester spielen nicht mehr. Messen, Museen, Kinos, Clubs, Galerien und Büchereien sind geschlossen. Vorübergehend, natürlich. Wir alle hoffen, dass der Kulturbetrieb baldmöglichst wieder aufgenommen wird. Und doch müssen wir uns auf längere Zeiträume einstellen.

Wovon also in den nächsten Tagen und Wochen auf den Kulturseiten berichten?

Es gibt noch genug Themen und Fragen, die aufgegriffen werden wollen. Wie gehen Kulturschaffende mit der Corona-Krise um? Wie nutzen sie die Zwangspause kreativ? Welche Arbeiten müssen laufen, um kommende Spielzeiten und Festivals vorzubereiten? Und wenn der Gesellschaftsdiskurs an den Bühnen nicht stattfinden kann, wird er um so intensiver auf literarischem Gebiet zu führen sein. Eine Gemeinschaft lebt und überlebt, so lange ihre Mitglieder miteinander konstruktiv kommunizieren.

Wir werden uns mit Verlagen, Kunsthäusern und Kulturstiftungen in Verbindung setzen und über sie berichten. Es wird künftig mehr Literaturkritiken geben, mehr Interviews mit Thüringer Verlegern, Komponisten, Schauspielern, bildenden Künstlern und Autoren. In Zusammenarbeit mit dem Thüringer Kulturrat ist geplant, dass auch Schriftsteller aktuelle Bücher empfehlen und damit die Arbeit von Kollegen würdigen.

Auf einer zweiten Kulturseite, wo bisher Veranstaltungstipps standen, bietet sich die Möglichkeit, DVDs, Hörspiele, Gesellschafts- und Computerspiele zu besprechen. Und erinnern Sie sich noch an ein schon fast vergessenes Kulturgut aus vergangenen Tagen: den Fortsetzungsroman? Wir werden ihn in unserer Tageszeitung wiederbeleben. Wir werden noch diese Woche mit dem Abdruck eines Werks aus der Hand eines Thüringer Autors beginnen. Lassen Sie sich überraschen.