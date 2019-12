Weimar. In der Weimarer Stadtbücherei kommt Joanne K. Rowlings Saga bei Alt und Jung weiterhin am besten an

Harry Potter im dritten Jahr an der Spitze der Entleihungen

Das Bücherjahr kann herausbringen, was es will. In der Weimarer Stadtbücherei führen Joanne K. Rowlings Harry-Potter-Bücher die Hitlisten der Entleihungen an. Und das im dritten Jahr in Folge, sowohl bei Kindern wie bei den Erwachsenen. Das hat Petra Schnabel, die Leiterin der Weimarer Bibliothek, jetzt öffentlich gemacht.

Bei den Erwachsenen folgen Charlotte Link mit „Die Suche“ und Ferdinand von Schirach mit „Kaffee und Zigaretten“. In der Kinderhitliste stehen Angela Weinholds „Die Dinosaurier“ sowie „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney auf den Plätzen 2 und 3. Die am häufigsten entliehenen Sachbücher kommen von Matthias Riedl mit „Die ErnährungsDocs“ und von Jesper Juul mit „Die kompetente Familie“. Bei den Zeitschriften führt wie in den letzten Jahren „Mickey Mouse“. Nach elf Monaten zeigen die Zahlen des Jahres leichte Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch bleibt die Stadtbücherei eine feste Größe im kulturellen Leben der Stadt. Bis Ende November hatte sie mehr als 98.000 Besucherinnen und Besucher. Davon kamen über 8000 in die Zweigstelle Schöndorf. Pro Öffnungstag wurden durchschnittlich 355 Besucher in der Steubenstraße und 47 in Schöndorf gezählt.

Insgesamt sind in der Stadtbücherei über 9200 Nutzer registriert. Das sind etwa 14 Prozent der Weimarer. Mehr als 295.000 Entleihungen (Vorjahr 306.000) wurden getätigt. Davon entfielen 15.000 Entleihungen von 290 Benutzern auf die Zweigstelle in Schöndorf. Weimars Stadtbücherei hat einen Gesamtbestand von über 216.000 Medieneinheiten. Davon sind über 86.000 digitale Medien. Zum Bestand zählen Bücher, Tageszeitungen, Zeitschriften, CD, LP, DVD, Noten, Bilder und Spiele, zu denen auch Computer- und Konsolenspiele gehören. Ebenfalls zum Bestand wird der freie Zugang zum wachsenden Angebot digitaler Medien des Bibliotheksverbundes ThueBibNet gezählt.

Nicht wegzudenken aus Weimar ist die Stadtbücherei als Veranstaltungsort. Bis November fanden dort 144 Veranstaltungen mit mehr als 4900 Teilnehmern statt. Dazu gehörten auch wieder seit Jahren etablierte Veranstaltungsreihen wie der Schreibwettbewerb für Grundschüler „Weimarer Buchlöwe“, das Weimarer Literaturfestival „Lesarten“, die bundesweite Initiative „Netzwerk Bibliothek – Thüringen liest!“, die Lange Nacht der Museen und die Weimarer Lyriknacht. Monatlich ist die „Grüne Aue“ für Senioren mit einer Veranstaltungsreihe zu Gast. Regelmäßig legt die Bibliothek Ferienprogramme für Schulkinder auf.