Harzer Schmalspurbahnen öffnen neue Dampflokwerkstatt für Touristen

Eine Dampflokomotive der Harzer Schmalspurbahnen GmbH HSB steht an der Einsatzstelle in Wernigerode. (Archiv)

Wernigerode. Zunächst an zwei Tagen pro Wochen dürfen Besucher einen Blick in den Innenbereich der Werkstatt werfen.

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) öffnen die neue Dampflokwerkstatt in Wernigerode jetzt auch für Touristen. Zunächst an zwei Tagen pro Wochen können Besucher einen Blick in den Innenbereich der Werkstatt werfen, teilten die HSB am Dienstag mit.

Die Dampflokwerkstatt ist das bislang größte Bauwerk in der Geschichte der Harzer Schmalspurbahnen und wurde im vergangenen Jahr für den technischen Betrieb eröffnet. Rund 15 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert.

25 Lokomotiven müssen regelmäßig untersucht werden

Die bei Touristen beliebten Dampfloks fahren auf verschiedenen Strecken durch den Harz und auf den Brockengipfel. Die HSB haben nach eigenen Angaben 25 Dampflokomotiven der Baujahre 1897 bis 1956. Spätestens alle acht Jahre müssen die Lokomotiven in ihre Tausenden Einzelteile zerlegt und untersucht werden.

Vor dem Bau der neuen Werkstatt wurden die Loks aufwendig und per Straße in die Thüringer Dampflokwerke nach Meiningen gebracht. Seit dem vergangenen Jahr können die HSB die Instandhaltung in der eigenen Werkstatt jetzt selbst übernehmen.

Gesamtes Werkstattgeschehen kann beobachtet werden

Die neue Werkstatt ist rund 70 Meter lang und 35 Meter breit. In der Halle liegen vier Gleise, drei von ihnen sind ans Gleisnetz angebunden, wie die HSB mitteilte.

Von der Besuchergalerie können Touristen nach Angaben der HSB das gesamte Werkstattgeschehen beobachten. Zudem gibt es eine Ausstellung zur Geschichte der Schmalspurbahnen im Harz. Der Besucherbereich ist derzeit dienstags und samstags geöffnet. dpa