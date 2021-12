Hoff kündigt 26 Projekte für Thüringer Residenzen an

Erfurt. Minister mildert Sorgen des Bad Liebensteiner Bürgermeisters. 26 Sanierungsprojekte sollen in Angriff genommen werden.

Ungewöhnlich prompt hat Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) auf den offenen Brief des Bad Liebensteiner Bürgermeisters Michael Brodführer (CDU) reagiert. Darin hatte der Kommunalpolitiker die Zurücksetzung Schloss Altensteins im 200 Millionen-Euro-Programm zur Sanierung Thüringer Residenzen beklagt. Hoff ließ nun am Dienstag seine Sprecherin mitteilen, die zuständige Baukommission habe in ihrer ersten Sitzung grünes Licht für zunächst elf Projekte erteilt. Für eine in Kürze anberaumte zweite Runde erwarte er „die Freigabe für weitere Vorhaben, darunter Schloss Altenstein und die Bertholdsburg Schleusingen“, so der Minister.

Insgesamt soll demnach das SIP I auf 26 Projekte in 15 Liegenschaften verteilt werden. Hoff hat also offenbar den Appell Brodführers, die Schlössersanierung zur Chefsache zu machen, vorauseilend angenommen. Damit entkräftet er zudem die Sorge der AfD-Fraktion Thüringen, die sich in einer Pressemitteilung vom Dienstag Brodführers Kritik zu eigen gemacht hatte. Hoff laufe die Zeit davon, warnte ihr Abgeordneter Birger Gröning. Der entgegnet indes, ohne direkt Bezug zu nehmen, die Gelder seien überjährig, könnten also auch nach 2027 noch verbaut werden.