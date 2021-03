Hoffnung spenden mit der Matthäus-Passion

Schon im Mai 2020 gab es eine Aktion für freiberufliche Musiker in der Corona-Krise, damals in Eisenach. Gernot Süßmuth (Violine/Leitung) und Tobias Berndt (Bass) sind auch jetzt in Weimar dabei.

Weimar. Am Palmsonntag können in Weimar 60 Kirchenbesucher eine besondere Aufführung erleben. Sie ist ein Auftakt für das Engagement freier Künstler.

Wer dabei sein will, sollte sich sofort im Netz einen Platz für die Konzertandacht am 28. März reservieren: Am Palmsonntag wird um 15 Uhr in der Weimarer Herz-Jesu-Kirche die Matthäus-Passion aufgeführt; die Texte spricht Hasko Weber, Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters (DNT). Die musikalische Leitung hat Geiger Gernot Süßmuth, bekannt durch sein Thüringer Bach-Collegium und die Staatskapelle Weimar.