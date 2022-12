Illustrator Wolf Erlbruch gestorben

Wuppertal. Der kleine Maulwurf und Goethes Hexeneinmaleins machten ihn bekannt.

Der Illustrator, Kinderbuchautor und Hochschullehrer Wolf Erlbruch ist am 11. Dezember im Alter von 74 Jahren in Wuppertal gestorben. Das teilt der Hanser-Verlag mit und schreibt: „Mit ihm verlieren wir einen Künstler, der vor allem als innovativer Gestalter und Illustrator durch seinen ungewöhnlichen Umgang mit Technik und Bildmaterial bis heute stilbildend für jede Generation ist.“

Bekannt gewor­den ist Erlbruch vor allem durch seine Illustrationen zu „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“, zum „Hexeneinmaleins“ nach Johann Wolfgang von Goethe und „Ente, Tod und Tulpe“. Wolf Erlbruch wurde am 30. Juni 1948 in Wuppertal geboren und lebte dort bis zu seinem Tod. Er arbeitete seit 1974 als Grafiker in der Werbebranche, ab 1985 auch als Illustrator für Kinder- und Jugendbücher.

Ihm wurde mehrfach der Deutsche Jugendliteraturpreis verliehen und 2006 die wichtigste internationale Auszeichnung im Kinder- und Jugendbuchbereich, der Hans-Christian-Andersen-Preis. Erlbruch lehrte als Professor an der Fachhochschule Düsseldorf, der Universität Wuppertal, sowie der Folkwang-Universität in Essen.