Jazz-Legende Nils Landgren kommt nach Erfurt

Erfurt. Für das Konzert der Nils Landgren Funk Unit am 15. Juli 2022 in Erfurt verlost diese Zeitung 3 x 2 Karten.

Die Nils Landgren Funk Unit kommt im Rahmen der Konzertreihe „Jazz in the City“ am kommenden Freitag, 15. Juli, in den Erfurter Zughafen. Seit fast 30 Jahren gehört der schwedische Posaunist Nils Landgren mit seinem ikonischen, roten Instrument zu den besonders breitenwirksamen Aushängeschildern der internationalen Jazzszene.

Im Gepäck hat er diesmal sein aktuelles Album „Funk is my Religion“. Bei seinen Konzerten begeistert er mit höchst anspruchsvollem wie improvisationsfreudigem Soul, Funkjazz und Rhythm ’n’ Blues. Zudem sind die Auftritte seines Ensembles mitreißende Erlebnisse. Er spiele schließlich für die Menschen, verriet der Musiker jüngst, das macht Landgren auch im Song „Doin’ it for the People“ auf dem aktuellen Album deutlich.

Tickets gibt es in allen Servicecenter unserer Zeitung, im Internet auf www.ticketshop-thueringen.de und unter Tel. 0361 / 227 5 227. red

