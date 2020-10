Das Eröffnungskonzert der Jazzmeile Thüringen „Jenaer Philharmonie trifft Sarah Buechi“ war am Spätnachmittag des 3. Oktober zugleich das Festkonzert zum Tag der Deutschen Einheit, das viele Gäste aus der Partnerstadt Erlangen besuchten.

Zunächst erklang unter der Leitung von Simon Gaudenz Igor Strawinskys „Concertino für 12 Instrumente“ in der Fassung von 1952, das durch originelle Klangfarben von Violinen und Holzbläsern einen starken Eindruck hinterließ. Im Stehen ließ Simon Gaudenz Strawinskys Bläseroktett aus dem Jahr 1923 musizieren. Es solle, so wünschte sich Strawinsky, „trocken, kühl, klar und spritzig wie Sekt klingen“.

Genauso servierten es die Jenaer Bläser und fanden zu einem transparenten, intensiven Zusammenklang von Flöte, Klarinette und je zwei Fagotten, Trompeten und Posaunen. Es war eine Freude zu hören, wie sie den Kopfsatz mit dem fast martialischen Fanfarenthema und dem lyrischen Gesang in der tiefen Trompetenlage, den Mittelsatz mit seinen genialen Variationen und das Rondo-Finale mit seiner Nähe zum Jazz meisterten.

Mit „sinfonischem Jazz“ vom Feinsten ging es weiter, als die Sängerin Sarah Buechi und mit ihr das Septett „Contradiction of Happiness“ die Bühne betraten. Wer einmal die schöne, leicht herbe, zu großartigen Variationen fähige Stimme Sarah Buechis gehört hat, der vergisst sie nicht mehr.

Im Konzert am 3. Oktober brachte sie eigene, teils nachdenkliche, teils sehr humorvolle Kompositionen, wie „Creation“, „Tutorial to Freedom“, „stets i truure“, „Lullaby“ und „Nobody knows“ zu Gehör. Das Schönste an diesem Zusammenspiel von Sarah Buechi, ihrem Septett mit Estelle Beiner (Violine), Isabelle Gottraux (Viola), Sara Oswald (Violoncello), Vincent Membrez (Klavier), Wolfgang Zwiauer (E-Bass) und Lionel Friedli (Schlagzeug) war, wie unter der Leitung von Simon Gaudenz ein Gesamtklang entstand, in dem Sarah Buechis Stimme dominierte und bald ihr Septett, bald das Philharmonische Orchester die Stimmführung übernahmen. Das war „sinfonischer Jazz“, in dem Komposition und Improvisation einander bestens ergänzten.