Jubiläumsausstellung für Horst Sakulowski in Weida

Weida. Der Thüringer Künstler zeigt anlässlich seines 80. Geburtstages Studienzeichnungen auf der Osterburg Weida.

Horst Sakulowski, einer der großen Künstler Thüringens, wird am 28. August 80 Jahre alt. Ihm zu Ehren eröffnet am Freitag, 7. Juli, in der Galerie des Alten Schlosses der Osterburg Weida die Ausstellung „Studienzeichnungen“. Sie ermögliche einen Blick hinter die Kulissen, sagt der Künstler. Sakulowski zeigt darin Sachstudien, etwa Blumen- und Baumstudien, auch sogenannte Non-finito-Blätter, also Arbeiten, die bewusst nicht zu Ende geführt wurden.

1943 in Saalfeld geboren, studierte Horst Sakulowski an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bei Bernhard Heisig. Seit 1967 wirkt er freischaffend in Weida. Auf der Osterburg sind Bleistiftarbeiten aus verschiedenen Schaffensperioden zu sehen. Sie sind von großer Meisterschaft und Präzision geprägt. Die Laudatio zur Vernissage (Freitag, 19 Uhr) hält Bildhauer Gerd Kaden. Für Musik sorgt Gitarrist Papamino.

2023 sind dem Jubilar Sakulowski insgesamt drei Ausstellungen gewidmet: Die Galerie Hebecker in Weimar präsentiert ab Ende August neuere Handzeichnungen. Die Kunstsammlung Gera ehrt den Künstler von Mitte Oktober an mit einer Retrospektive.