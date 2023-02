Junge Thüringer Musikerin bei „Dein Song“ im Kika

Erfurt. Die 18-jährige Erfurterin Estrela tritt beim Songwriter-Wettbewerb des Kinderkanals auf. Nur sieben Talente schaffen es in das Finale.

Aktuell läuft der 15. Kika-Wettbewerb „Dein Song“. Junge Songwriterinnen und Songwriter zwischen 14 und 18 Jahren nehmen die musikalische Herausforderung an und sind über vier Wochen immer montags bis donnerstags um 19.25 Uhr in der TV-Show zu sehen.

Mit dabei in Folge vier am Donnerstag, 23. Februar, ist auch die 18-jährige Estrela aus Erfurt mit ihrem Song „Know nothing“. Estrela ist hauptsächlich durch ihren Großvater zur Musik gekommen. Bei ihm spielte sie schon als kleines Kind auf dem Klavier herum. Sich selbst beschreibt die Thüringerin als energetisch, aber auch chaotisch – vor allem, was ihre Songideen angeht. Ob Estrela mit ihrem Lied am Songwriting-Camp teilnehmen darf, entscheidet sich Anfang kommender Woche. Nur sieben Talente schaffen es anschließend in die Live-Finalshow am 17. März.