Junger Urbacher will in Musikszene durchstarten

Mit dem erfolgreichen Pop-Duo „Milky Chance“ hat er schon mehrfach auf der Bühne gestanden, mit der Kellermusik in Urbach bereits seine eigene kleine Open-Air-Konzertreihe auf die Beine gestellt. Und mit der Combo „Levi‘s Music Project“ weiß er einen weltweit führenden Jeans-Hersteller als Förderer im Rücken. Mit anderen Worten: Als gerade einmal 19-Jähriger hat Alexander John in seiner musikalischen Karriere schon mehr erreicht als mancher in seinem ganzen Leben. Deutschlandweit ist der Abiturient am Nordhäuser Herder-Gymnasium für Auftritte an Klavier, Flügel und Keyboard gebucht.

Am Freitag hat der Urbacher nun seinen nächsten Schritt im Musikgeschäft getan: Seitdem steht mit „Dreamless“ die neue Single des jungen Interpreten auf allen namhaften Streaming-Plattformen zum Download bereit. „Vielleicht ja ein Weihnachtsgeschenk für manchen“, lächelt er einladend über seine bereits zweite Veröffentlichung. Schon Anfang des Jahres hatte er unter dem Titel „Fading Colours“ eine Sammlung seiner Musik auf den Markt gebracht. Ohne Produzenten im Rücken hatten 8000 Menschen aus sieben Ländern die Scheibe im Internet runtergeladen.

Das Klavierstück, das von elektronischen Synthesizer-Klängen angereichert wird, sei im stillen Kämmerlein entstanden. Wieder ganz ohne Produzenten, erzählt Alexander John. „Herausgekommen ist eine Mischung vieler Ideen.“ Dass die Zusammenstellung ausgerechnet „Dreamless“ – also Englisch für traumlos – heißt, hänge eng mit der Entstehung des Werks zusammen, erklärt Alexander John. „Es war kein fester Traum von mir, dieses Lied zu machen. Ohne Vorstellung hat es sich plötzlich zusammengefügt wie ein Puzzle.“

Ein Traum des Urbachers ist aber weiterhin eine große Karriere auf den Bühnen der Musikwelt, wenn das Abi erst in der Tasche ist. Nehmen will er diesen Sprung kommendes Jahr mit einer eigenen Tour. „Geplant sind Konzerte in zwölf deutschen Städten“, sagt John, der für die Planungen dazu viel habe probieren müssen. Immerhin müsse er anders als bei der Arbeit im Studio zeitgleich auf Klavier und Synthesizer spielen. „Aber jetzt kriege ich das technisch hin“, ist er zuversichtlich.

Grundlage dieser Zuversicht ist nicht zuletzt auch die Zusammenarbeit mit dem renommierten Jazz-Pinanisten Christoph Gunkel, der schon mit Popgrößen wie Sarah Connor oder für Plattenfirmen wie Warner Music oder Yamaha gearbeitet hat. Mit ihm als Produzenten will Alexander John seine erstes größeres Album produzieren, für das auch Videos gedreht werden sollen. „Das soll meine Bewerbung für das Musikgeschäft werden“, sagt der Gymnasiast, der gespannt ist, was die Zukunft bringt. „Momentan ist das wie durch einen Tunnel zu fahren, ohne zu wissen, was am Ende kommt.“

Seiner Heimat gänzlich den Rücken kehren will er trotz angepeilter Karriere allerdings nicht: Am 20. Juni ist eine neue Auflage von Kellermusik in Striebecks Felsenkeller, der Kneipe seiner Eltern in Urbach, geplant. Vorerst sei es die letzte. Er müsse erst schauen, wie es musikalisch weitergeht. Am Erfolg scheitern wird das Konzert aber nicht: Schon jetzt hätten sich viele Gäste angekündigt, er erwarte rund 300 Musikbegeisterte.