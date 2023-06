Kabarettist Jonas Greiner zur Wahl von Robert Sesselmann zum Landrat: Sonst war Sonneberg nur der Anfang …

„Was passiert nun?“ und „Was tun?“ - Auf diese Fragen versucht Kabarettist Jonas Greiner nach der Wahl von AfD-Politiker Robert Sesselmann zum Landrat im Kreis Sonneberg Antworten zu finden.

Mein Heimatlandkreis ist zurück in der internationalen Presse. Nicht wegen des Spielzeugs, des Glases, der Wintersportler, sondern wegen des ersten deutschen AfD-Landrats. Der wurde am Sonntag gewählt und nun sind viele Fragen offen.

„Was passiert nun?“, fragen sich viele. Ungewiss. Klar ist nur: Der Landkreis Sonneberg hat sich durch diese Wahl massiv geschadet. Das politische Klima ist vergiftet, das Image des Landkreises stark beschädigt und die Zukunft mehr als unsicher. Ich will bezweifeln, dass die umliegenden Landkreise mit einem Landrat kooperieren werden, welcher der vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuften Thüringer AfD angehört. Firmen mit internationalen Kunden werden sich mindestens dafür schämen, Touristen werden sich eher andere Reiseziele suchen.

Ein Landrat hat natürlich keinen extrem großen Handlungsspielraum, kann aber doch einiges kaputt machen. Als Kabarettist bin ich zuversichtlich, dass sich im Landratsamt in nächster Zeit zumindest einiges an Inspiration finden lässt. Allein die Wahlversprechen von „Raus aus dem Euro!“ bis „Grenzen schließen!“ – bei einer Landratswahl – hätte man schon 1:1 auf der Bühne als Gag übernehmen können. Nun ist es soweit. Der Landkreis Sonneberg ist bald raus aus dem Euro und ich hoffe, der Wechselkurs der neuen Währung im Nachbarlandkreis Saalfeld-Rudolstadt wird nicht allzu schlecht sein.

Parteien sollen sich auf Politik ohne Populismus besinnen

„Was tun?“, fragen sich viele. Es wird in Zukunft wichtig sein, dass sich die demokratischen Parteien darauf besinnen, dass man gute Politik am Besten ohne Populismus betreibt und sich klar von der AfD abgrenzen. Fischen am rechten Rand, wie es die CDU im Bundestagswahlkampf hier mit Hans-Georg Maaßen versuchte und was Söder und Aiwanger in Erding probiert haben, ist offensichtlich der falsche Weg, denn er stärkt am Ende nur die AfD selbst. Das stärkste Mittel gegen die AfD aber ist gute Politik. In Thüringen braucht es wieder eine stabile Regierung und demokratische Parteien, die ordentlich miteinander umgehen, um das Land voranzubringen. Denn auch das Chaos in Erfurt nützt der AfD.

Die Ampel muss die Menschen mit ihrer Politik besser mitnehmen anstatt aufzuschrecken, Sorgen ernst nehmen und die ewigen Streitereien beenden. Auch eine bessere Kommunikation wäre wichtig.

Vor Ort braucht es mehr Engagement für die Demokratie und eine gesunde Diskussionskultur. Jeder Einzelne muss für die Demokratie einstehen und im Alltag widersprechen, wenn Falschinformationen und Verschwörungstheorien verbreitet oder Hass und menschenfeindliche Ansichten geäußert werden. Hier gilt es, viel häufiger und viel couragierter zu zeigen, wo die Grenze ist und somit zu verhindern, dass das unverblümte Verbreiten von Lügen und Hetze immer salonfähiger wird. Wir brauchen mehr Einsatz für die Demokratie, mehr Menschen, die Flagge zeigen gegen Lügen und Hass, eine bessere Politik auch für den ländlichen Raum und eine Politik, die die Menschen versteht und mitnimmt.

Sonst war Sonneberg nur der Anfang.