Kammerkonzerte mit südlichem Flair bei „Picknick“-Konzerten der Jenaer Philharmonie

„Picknick“-Konzert im Garten der Villa Rosenthal in Jena mit dem Tauber-Quartett der Jenaer Philharmonie.

Jena. Die„Picknick“-Konzerte der Jenaer Philharmonie locken Musikliebhaber in den Garten der Villa Rosenthal in Jena. Sie sorgen für „südliches Flair“.

Seit ein paar Jahren erfreuen sich „Picknick“-Konzerte mit Kammerensembles der Jenaer Philharmonie im Garten der Villa Rosenthal großer Beliebtheit. Die Rosenthals besuchten regelmäßig die Akademischen Konzerte, sie kannten Max Reger und sind 1913 Richard Strauss begegnet. Dem Garten der Villa Rosenthal attestierte der Historiker Alexander Cartellieri ein „südliches Flair“.

Passend zu diesem „italienischen Ambiente“ und den hohen Temperaturen spielten die Musiker des Tauber-Quartetts – Johannes Tauber und Christoph Hilpert (Violine), Christian Götz (Viola) und Alexander Wegelin (Violoncello) – Mozarts Mailänder Quartette 3 und 6. Das klang heiter-beschwingt in den Ecksätzen und arios-kantabel in den Mittelsätzen. Im zweiten Teil des Programms wartete das Tauber-Quartett mit Mozarts fünf vierstimmigen Fugen für Streichquartett auf, denen Themen aus Bachs „Wohltemperierten Klavier“ zugrunde lagen.

Zuvor erklangen Adagio und Fuge c-Moll, KV 546, die Mozart auf dem Höhepunkt seines Schaffens zeigen. Die Herren des Tauber-Quartetts stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass sie die „Kunst der Fuge“ ebenso gut beherrschen wie die des Quartettspiels. In Mozarts 6. Wiener Quartett in d-Moll beeindruckten sie durch vollen, fein abgestimmten Streicherklang und sehr differenziertes Zusammenspiel. Sie verabschiedeten sich mit dem 1. Satz aus Mozarts „Kleiner Nachtmusik.“

Eine Woche zuvor begeisterte das Quadriga-Posaunenquartett mit dem Solo-Posaunisten der Jenaer Philharmonie. Martin Zuckschwerdt, seinen Kollegen Carsten Luz und Jan Böhme vom Gürzenich-Orchester Köln sowie Holger Pfeuffer (Staatstheater Nürnberg) mit dem Programm „Bel et bon“ („Schön und gut“). Den Titel entliehen sie einem witzigen Chanson von Pierre Passereau. Sie eröffneten das Programm mit einer Originalkomposition des Ungarn Frigyes Hidas, spielten für Posaunenquartetts arrangierte Canzonen von Adrian Willaert und Andrea Falconieri, zauberten mit Passeraus „Il est bel et bon“ den Zuhörern ein Lächeln ins Gesicht und erfreuten das Publikum mit 3 Sätzen aus Bachs 2. Suite in h-Moll, mit Tschaikowskis „Blumenwalzer“, mit dem Blütenduett aus Léo Delibes Oper „Lakmé“ und Claude Debussys selten zu hörenden drei Liedern auf Gedichte von Charles d’Orléans. Das Quadriga-Posaunenquartett beendete sein Programm mit einem Paradestück: Jakob Gades „Tango Jalousie.“