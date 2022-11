Kika-Awards in Erfurt verliehen: Ein Wasserbett für Molche

Schauspieler und Sänger Tom Beck übergab den Preis in der Umwelt-Kategorie an die Gewinnerin Tina.

Erfurt. Kinder und Jugendliche können einiges bewegen. Die Jury des Kika-Awards ist immer wieder erstaunt. Wofür hat sie sich dieses Jahr begeistert?

Bei einer fröhlichen, spannenden und emotionalen Show wurden am Freitagabend in Erfurt die Kika-Awards übergeben. Zum dritten Mal wurde damit außergewöhnliches Engagement von Kindern und Jugendlichen gewürdigt. 18 Teams oder Einzelstarter waren in den vier Kategorien zu den Themen Online, Nachhaltigkeit, Soziales und „Kinder für Kinder“ nominiert. Der „Kika Award Spezial“ stand in diesem Jahr im Zeichen der Ukraine-Hilfe.

Begleitet wurden die Teams von prominenten Paten, in der Umwelt-Kategorie „For Our Planet“ war das Tom Beck. Er habe sich viel von seinem Sohn abgeschaut, verriet der Schauspieler und Sänger: „Ich fahre oft Fahrrad statt Auto, benutze Stoff- statt Plastebeutel und für den Kaffee unterwegs nehme ich mir eine Tasse von zu Hause mit.“ Gewonnen hat die zwölfjährige Tina aus Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen mit ihrem Projekt „Drainagesystem für Bergmolche“, mit dem sie eine bedrohte Tierart schützt. Sie entwickelte ein Kanalsystem im Garten, in dem sich die Molche auch in heißen, trockenen Zeiten fortpflanzen können.

Die Internet-Stars Stefano Zarrella (links) und Romina Palm (rechts) gratulierten der 17-jährigen Nour (zweite von rechts) und ihrer Freundin Joline (19). Foto: Steffen Becker

Mit ihrer selbst entwickelten App „SafeSpace“ gewannen die 17-jährigen Nour und ihrer Freundin Joline (19) aus Münster in Nordrhein-Westfalen die Kategorie „Clever Online Award“. Das Handy-Programm ermöglicht es dem Benutzer, an jedem Ort und zu jeder Uhrzeit sicher nach Hause zu kommen.

Über den Gewinner der Kategorie „Kinder für Kinder Award“ entschied ausschließlich die Kinderjury. Sie entschied sich für die „AG Gebärdensprache“ aus Bergisch Gladbach, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen. Sie bietet hörenden Schülern das Erlernen der Gebärdensprache an und erleichtert den gehörlosen Mitschülern somit eine aktive Teilnahme am Schulalltag.

Work Life-Expertin Leni Bolt (zweite von rechts) mit Jonas (17), Jonathan (17) und Florian (18) aus Asperg. Foto: Steffen Becker

Der Sieg in der Kategorie „Make a Change Award“ ging nach Asperg in Baden-Württemberg. Jonas (17), Jonathan (17) und Florian (18) haben für ihr Projekt „Recycling von OP-Masken“ in der Corona-Zeit ein Verfahren zur Aufbereitung von OP-Masken entwickelt und so einen kreativen Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Der „Kika Award Spezial“ ging an die 15-jährige Lorina aus Augsburg, die sich als gebürtige Ukrainerin an ihrer Schule um die sprachliche Eingliederung ukrainischer Mitschüler kümmert. Natalia Yegorova übergab den Preis: „Für mich bist du ein großes Vorbild“, lobte die ehemalige Gattin des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko.

Natalia Yegorova, Ex-Gattin des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko, zeichnete Lorina aus Augsburg aus. Foto: Steffen Becker

Alle Nominierten bekommen als Anerkennung 500 Euro, die Sieger noch ein kleines Zusatzpreisgeld. Dessen Höhe wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Pate Kelvin Jones (hinten links), die Moderatoren Jess Schöne (hinten Mitte) und Tobi Krell (hinten rechts) mit der AG Gebärdensprache aus Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen. Foto: Steffen Becker

Die Show ist auf kika.de sowie im KiKA-Player mit Untertiteln und in Gebärdensprache abrufbar.