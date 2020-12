Kolumnenband von Thomas Spanier: „Das Glück ist ein Rindvieh“

Thomas Spanier, seit fast 30 Jahren Lokalchef der OTZ in Saalfeld und Rudolstadt, mit seinem in diesem Herbst veröffentlichten Kolumnenbuch "Irgendwas juckt immer".

„Das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen“, wurde der Vater von Thomas Spanier nicht müde zu sagen. Zwar hat sich der Leiter der OTZ-Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt sein Leben lang an den väterlichen Rat gehalten, hat kein Lotto gespielt und keine Aktie gekauft. Doch ganz Recht gibt er ihm nicht. Seinen Erfahrungen nach belohnt das Glück die Glücklichen. Also jene, die mit einem Lächeln durch die Welt gehen, dankbar sind und sich selbst annehmen. „Das kann auch gerne mal ein Rindvieh sein“, lässt Thomas Spanier seine Kolumne „Meine Woche“ pointiert enden.

Hundert dieser regelmäßig in der OTZ erschienenen Kommentare hat der Lokalchef in seinem Buch „Irgendwas juckt immer“ versammelt. Die Anregung dazu kam von seinen Lesern. Anlass war sein 60. Geburtstag.

Seit 2010 erscheint „Meine Woche“

Seit 2010 erscheint „Meine Woche“ in der Saalfeld-Rudolstädter Lokalausgabe. Als Hauptautor hat Spanier insgesamt 400 Kolumnen geschrieben. In seinen Texten sinniert er über aktuelle Ereignisse, aber auch über Erlebnisse aus seinem Leben – wie seine erste Wahl zu DDR-Zeiten: Damals war er noch Sportstudent in Leipzig. In seiner Seminargruppe hatte man sich vorgenommen, dass alle ihre Stimmen bis 11 Uhr abgegeben haben. Man wollte „im Kampf um den Titel ‚sozialistisches Studentenkollektiv‘“ punkten. Doch das Vorhaben scheiterte an Thomas Spanier, dessen „sterbliche Hülle“ sich zu ebendieser Zeit „an einer Leipziger Abiturientin“ wärmte. Der Titel war verspielt und Spaniers politisches Ansehen ramponiert. Sein wunderbarer Kurztext endet mit dem Rat an seine wählenden Leser: „Schlafen Sie lieber aus!“ Denn sollte mal ein Mitglied des Wahlvorstandes nicht pünktlich im Wahllokal erscheinen, könne der erste Wähler für dieses Amt zwangsverpflichtet werden.

Geistreich, witzig, tiefsinnig – die Kolumnen von Spanier dürften auch Leser außerhalb der Kreisgrenzen unterhalten. Eine ältere Dame aus Oberweißbach meinte jedenfalls einmal zu ihm: „Sie sind der, der jede Woche meine Gedanken aufschreibt.“

Sein halbes Leben lang arbeitet Thomas Spanier inzwischen für die OTZ. Er stieß in der Wendezeit hinzu. Damals sandte er kritische Briefe an die Chefredaktion, in denen er Schwachstellen der Zeitung benannte. Chefredakteur Ullrich Erzigkeit antwortete, er könne sich doch auf eine der offenen Stellen bewerben und es besser machen.

Thomas Spanier: Irgendwas juckt immer – 100 Kolumnen aus zehn Jahren. BoD, 144 Seiten, 7,99 Euro