Konzert mit Marvin Scott in Nordhausen verschoben

Künstler und Kulturschaffende sowie ihr Publikum werden in diesen Tagen auf eine besonders harte Probe gestellt. Neben Aufführungen im Theater sind auch viele kleine Projekte von Kontaktverboten betroffen. Auch „Die Herrlichkeit der Liebe“, eine Zusammenstellung klassischer Musik mit dem Tenor Marvin Scott, wird abermals verschoben. Die ursprünglich für Frühjahr geplanten Auftritte des Quartetts aus zwei Gesangskünstlern, einer Cellistin und einer Pianistin waren wegen des ersten Lockdowns bereits in den November verschoben worden. Jetzt muss die geplante Veranstaltung am 8. November im Nordhäuser Café Sahne erneut auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Eintrittskarten behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit für das Ersatzkonzert.