Kreativteam für Deutsches Optisches Museum in Jena vorgestellt

Mit diesem Team wird das D.O.M. in Jena die weiteren Planungsphasen auf dem Weg zur interaktiven Erlebniswelt der Optik und Photonik bestreiten: Von links nach rechts: Prof. Dr. Walter Rosenthal (Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Vorsitz im Kuratorium der Stiftung D.O.M.); Robert Müller (Bartenbach GmbH); Seyhan Özgen (Studio Qwertz); Andreas Dopfer (Studio Qwertz); Matthias Herrmann (Ingenieurbüro Herrmann GmbH); Bernhard Kehrer (Studio KLV); Claudia Baulesch (Studio KLV); Jan Löken (Studio KLV); Sebastian Behmann (Studio Other Spaces); Olafur Eliasson (Studio Other Spaces); Prof. Dr.-Ing. Timo Mappes (Gründungsdirektor D.O.M.); Dr.-Ing. Halim Khbeis (IngenieurgruppeBauen); Malte Loof (Studio Qwertz); Simeon Burkhardt (IngenieurgruppeBauen); Wenzel Weber (IngenieurgruppeBauen)