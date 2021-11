Finsterbergen von der Rennsteigseite betrachtet: In diesem Walddorf lässt Gregor Heidbrink seinen Krimi im Jahr 1943 spielen. Das Kurhaus (siehe Titel), an dessen Stelle später das Wilhelm-Pieck-Heim entstand – heute Hotel Rennsteigblick (Foto) –, spielt eine Rolle in der Geschichte um den Mord an Ännchen.