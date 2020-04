Mit Bach gegen Corona-Blues: Kundgebung mit Musik in Weimar, Gottesdienst in Eisenach

Die Sehnsucht nach Live-Musik ist riesig, mindestens genauso groß wie die Sorge um beschäftigungslose Musiker. Beides bringt Martin Kranz dazu, die erste musikalische Kundgebung in Thüringen seit der Corona-Krise und einen Gottesdienst für Sonntag, 3. Mai, zu organisieren.

Er will damit Spenden sammeln, Solidarität mit freischaffenden Künstlern demonstrieren und lädt alle Leserinnen und Leser dieser Zeitung ein, sich ihm anzuschließen. Wer die Aktion unterstützen will, kann ab heute spenden, im Internet unter: www.ticketshop-thueringen.de. Unter allen Spendern werden die Teilnehmer ausgelost: 33 Spender dürfen 13 Uhr zur Kundgebung mit Musik nach Weimar und weitere 20 zum Gottesdienst in die Eisenacher Georgenkirche, der 17 Uhr beginnt. Hier wie dort werden sie das Thüringer Bach-Collegium erleben; Motto: „Live ist life“.

„Wir haben so einen künstlerischen Reichtum im Land. Jetzt merken wir erst mal, was uns fehlt“, sagt Ministerpräsident Bodo Ramelow, der dieses Projekt von Anfang an unterstützt hat. Ihn schmerzt, dass durch die Corona-Krise „ein ganzes Jahr Gemeinsamkeit“ verloren geht. Umso dankbarer ist er für kreative Initiativen wie die von Martin Kranz, die einen Weg zu weiteren Hörgenüssen ebnen könnte. Ramelow stellt in Aussicht: „Wenn mir einer erklärt, wie wir das hinbekommen, können wir auch über das Wann sprechen.“

Kranz, Intendant der Achava-Festspiele plant für 13 Uhr eine musikalische Kundgebung im Schlosspark Belvedere in Weimar und für 17 Uhr einen Kantaten-Gottesdienst in der Eisenacher Georgenkirche. Beides steht unter dem Motto „Live ist life“. Leser dieser Zeitung können dabei sein. Nils R. Kawig hat mit dem Veranstalter über Idee und Umsetzung gesprochen.

Herr Kranz, es scheint, als organisierten Sie das erste Konzert in Thüringen nach der Corona-Krise. Ist es das?

Nein! Das kann es nicht sein, das darf es nicht sein und das wird es auch nicht sein. Es ist eine Form der Kundgebung. Wir wollen Solidarität mit Musikerinnen und Musikern zeigen, wir wollen Spenden sammeln für sie und wählen das Instrument der Versammlung, das gerade möglich ist.

Was unterscheidet „Live ist life“ von einem Konzert?

Wir gehen live mit Musikern, mit Rednern, mit Beiträgen auf einen Platz und wollen dort unsere Meinung kundtun.

Martin Kranz, Intendant des Spiegelzelt-Festivals Foto: Elena Kaufmann

Also eine Art Demonstration. Wofür setzen Sie sich ein?

Wir demonstrieren für Solidarität mit freischaffenden Musikern. Denn das, was die gerade erleben, hat es meiner Meinung nach in Friedenszeiten und in einer Demokratie noch nie gegeben: seit Wochen keine Live-Auftritte; keine Formate, in denen Künstler arbeiten können.

Wem genau soll das Geld zugutekommen?

In den sechs Jahren, die es das Achava-Festival gibt, haben wir Menschen aus der ganzen Welt, aber auch aus Deutschland, nach Thüringen eingeladen. Für diese Künstler, auch einige Thüringer sind darunter, sammeln wir Geld. Wir finden noch einen Modus, wie wir die Spenden aufteilen können, wie wir es den Künstlern zukommen lassen können. Das müssen wir uns noch überlegen, aber jetzt sagen wir erst einmal: Solidarität. Bitte seid dabei, sammelt für die Künstler!

Bitte erklären Sie uns, wie „Live ist life“ am 3. Mai ablaufen wird!

Es besteht aus zwei Teilen: Um 13 Uhr geht es los mit einer musikalischen Kundgebung im Schlossgarten von Belvedere in Weimar. Dort werden unter anderem der Ministerpräsident, der Oberbürgermeister von Weimar und die Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar dabei sein. Das Thüringer Bach-Collegium spielt auf. Das heißt, wir werden Redebeiträge hören und zum Beispiel auch den Ministerpräsidenten fragen können, wie es für Künstler und Veranstaltungen weitergehen kann. Und auf der anderen Seite werden wir Musik hören: Johann Sebastian Bach, Vivaldi. Das ist der erste Teil.

Wer sitzt im Publikum?

Dafür werden wir über den Ticketshop Thüringen Spenden einwerben. Das heißt, jeder der Geld geben will – egal wie viel –, kann über die Internetseite ticketshop-thueringen.de eine Spende abgeben; und aus dem hoffentlich großen Topf werden wir dann die Teilnehmer für die Kundgebung und den Gottesdienst auslosen. Ein Prinzip der Gleichbehandlung. Wir werden jedem die gleiche Chance geben, weil ich glaube, dass viele daran teilhaben wollen, weil es das ja so lange nicht mehr gab.

Und Teil zwei?

Das wird ein Gottesdienst sein. Da wir uns bei Achava viel und gern mit Johann Sebastian Bach beschäftigen und da bei ihm die sakrale Kunst eine große Rolle spielt, wollen wir einen Kantaten-Gottesdienst veranstalten in der Taufkirche von Bach in Eisenach – in der Georgenkirche. Pfarrer Köhler aus Eisenach wird den Gottesdienst gestalten, und im Mittelpunkt steht die Kreuzstab-Kantate. Diese wollen wir wiederum mit den Künstlern vom Thüringer Bach-Collegium zu Gehör bringen sowie einem Gast: dem hervorragenden Bariton Tobias Berndt aus Leipzig.

In den Gottesdienst kommt nur, wer vorher gespendet hat und dann ausgelost wurde?

Genau. Das Prinzip ist das gleiche: Auch da werden wir aus dem Topf der Spenden, die abgegeben wurden, Teilnehmer auslosen.

Wenn ich gespendet habe, aber nicht ausgelost wurde, habe ich trotzdem eine Chance, an der Veranstaltung teilzunehmen?

Ja, unbedingt. Es wird für beide Veranstaltungen einen sogenannten Livestream im Internet geben. Den können die Leserinnen und Leser über die Internetseiten ihrer Zeitung verfolgen.

Das ist ja eine Aktion im Rahmen der Achava-Festspiele, deren Intendant Sie sind. Wie steht es um das Festival in diesem Jahr?

Achava wird stattfinden! Das ist ganz klar und fest geplant. Aber es wird anders sein: digitaler, mit kleineren musikalischen Formaten. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich die Achava-Festspiele vom 10. bis 20. September durchführen kann. Auch das ist für mich ein Zeichen der Perspektive und Hoffnung.

