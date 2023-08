Abschlusskonzert am Sonntagabend mit der Band 2ersitz aus Leipzig.

Kulturarena 2023 in Jena geht zu Ende: Warum die Bilanz schwächer als im Vorjahr ausfällt

Jena. Die Kulturarena hat in diesem Jahr mit 55 Veranstaltungen gelockt: So viele Besucher zählte das Sommerfestival im Herzen Jenas.

Am Sonntagabend ist die Kulturarena in Jena zu Ende gegangen. Mit einem Doppelkonzert der Bands „2ersitz“ aus Leipzig und „Il Civetto“ aus Berlin schloss das Sommerfestival auf dem Theatervorplatz, das mit Musik, Theater, Film und Kinderprogrammen 55.000 Besucher zu 55 Veranstaltungen gelockt hat.

Damit kamen insgesamt 8000 Besucher weniger als im Jubiläumsjahr 2022 zu dem Festival. Die Veranstalter des städtischen Eigenbetriebes Jenakultur berichteten von elf ausverkauften Veranstaltungen: „Trotz einer schwierigen Zeit für die Veranstaltungsbranche, mehreren unverhofften Programmänderungen und teils Open-Air-untauglichem Wetter erzielten wir ein achtbares Ergebnis.“

Gäste müssen den Gürtel „etwas enger schnallen“

Das Arena-Team habe bemerkt, „dass viele unserer Gäste den Gürtel aktuell etwas enger schnallen müssen und statt vier bis fünf, möglicherweise nur noch zwei bis drei Konzerte bei uns mitnehmen können. Sämtliche Kostensteigerungen, die unsere Kassen und auch die privaten Portemonnaies nicht verschonen, zollen nun mal ihren Tribut.“ Die Veranstaltungsbranche leide – und dennoch: „In uns ruht eine tiefe Dankbarkeit und sehr viel Demut. Im Vergleich zu vielen anderen Veranstaltern dürfen wir uns mehr als glücklich schätzen, wie viele Menschen auch diesen Sommer den Weg zur Kulturarena gefunden haben.“

Der Abschlussabend der Kulturarena Jena war gut besucht. Foto: Tino Zippel

Verantwortlich für die schwächere Bilanz sei auch das regnerische Wetter in diesem Sommer gewesen. Besonders die kleineren Konzerte und die Filmarena waren von der Wettersituation betroffen und blieben aus Sicht der Veranstalter hinsichtlich der Ticketkäufe „in einem eher beschaulichem Rahmen“.

Besucher dürfen sich auf weitere Verbesserungen im nächsten Jahr freuen

Produktionsleiter Kristjan Schmitt kündigt einige Verbesserungen für das kommende Festivaljahr an. Unter anderem soll es Veränderungen im Gastrobereich geben und die neue Tribüne in veränderter Form aufgebaut werden. Die nächste Kulturarena findet vom 3. Juli bis zum 18. August 2024 statt. Die Arena-Ouvertüre ist am 21. und 22. Juni 2024 geplant.

Interview mit dem Produktionsleiter zur diesjährigen Auflage der Kulturarena und den Lehren daraus