Geldregen von insgesamt 175 Millionen Euro für Thüringer Residenzen

Der erste Teil der Sanierung am Westflügel am Schloss Friedenstein in Gotha ist abgeschlossen. Aktuell wird unter dem Schutzdach im Bereich neben dem Westturm gearbeitet.

Der Thüringer Schlösserstreit ist vorerst beigelegt, der Bundeshaushaltsausschuss hat am Donnerstag den Weg für eine Förderung hiesiger Residenzen mit insgesamt 175 Millionen Euro frei gemacht. Diese Summe muss vom Land in derselben Höhe gegenfinanziert werden und steht bis 2027 zur Verfügung. Das teilten die Abgeordneten Christian Hirte (CDU) und Carsten Schneider (SPD) unabhängig voneinander mit.

Die Gründung einer Großstiftung - weder in Halle noch in Rudolstadt - ist nicht an das Angebot des Bundes geknüpft. Sektkorken knallten am Nachmittag in Gotha, Weimar und Altenburg: Dort profitiert man von der neuen Einigung besonders. Eine detaillierte Berichterstattung folgt.

