Kunstfest Weimar spult den Fortschritt zurück

Als Deutsche Erstaufführung zeigte das flämische Theaterkollektiv Ontroerend Goed beim Kunstfest Weimar die multimediale Performance "Are we not drawn onward to new erA".

Bringt einer einen Broiler zum Tierarzt und fragt: „Ist da noch was zu retten?“ Die Pointe dieses alten Witzes verweist auf den Point of no Return, der eindeutig überschritten ist. Es gibt kein Zurück.

Es sei denn, man machte es wie das flämische Theaterkollektiv „Ontroerend Goed“. Das reißt, speziell einer der sechs Akteure, ein Bäumchen aus dem Erdhäufchen in ansonsten leerer Gegend und richtet es systematisch zugrunde. Blätter, Zweige, Äste – alles muss weg!

Einmal versucht der Kerl angestrengt, einen abgebrochenen Ast an anderer Stelle des Stammes zu platzieren. Das misslingt natürlich (sic!). Noch jedenfalls. Später aber wird es doch gelingen und das Bäumchen wieder grünen, als wäre nichts gewesen. Das ist Teil einer künstlichen und künstlerischen, einer filmtechnologischen Rückabwicklung der Genesis: Im Anfang war – das Ende. Und umgekehrt.

Die Sprachwissenschaft nennt so etwas Palindrom. „Ontroerend Goed“ hat den Anna-Otto-Lagerregal-Moment ökologisch-philosophisch aufgeladen und ihm gleichsam die Frage eingeschrieben, ob Welterschaffung nicht zugleich Weltzerstörung bedeutet, Weltrettung nicht zugleich Weltuntergang.

In diesen Teufelskreis schickt uns „Are we not drawn onward to new erA“, ein Abend mit Palindrom-Titel von 2015, den das Kunstfest Weimar am DNT zur Deutschen Erstaufführung brachte. Er beginnt und endet im Garten Eden, der einzig aus jenem Bäumchen der Erkenntnis besteht. Die Erkenntnis wird sein: Paradies ist, wenn nichts ist.

Aber jetzt füllen sie den leeren Raum erstmal: mit Menschen, bunten Plastiktüten und einer güldenen Plastik: einem überlebensgroßen Standbild. Das ist der Fortschritt, der den Rückschritt fürs Überleben bedeutet. An diesem Punkt wird aus der theatralen Performance eine filmische Projektion, die die Szene in dreidimensionaler Qualität zurückspult bis zum Urzustand.

Man könnte das eine künstliche Renaturierung der Welt nennen.

Formal ist das ein sehr bemerkenswerter, hintersinniger und auch recht heiterer Abend, der das menschliche Dilemma ins Unendliche weitet. Inhaltlich allerdings macht er die Deutungsräume sehr eng. Man hört die klare Öko-Botschaft, und man ist verstimmt.