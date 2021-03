Auch in diesem Jahr kann es keinen Kunstmarkt geben.

Kunstmarkt in Friedrichsrode ist abgesagt

Es wird in diesem Jahr keinen Kunstmarkt in Friedrichsrode geben. Schweren Herzens sagt der Vorstand des Vereins Kulturland Hainleite die für den 19. Juni geplante 30. Auflage der Veranstaltung ab. „Angesichts des Pandemie-Geschehens ist ein Fest dieser Größenordnung auf längere Sicht einfach nicht möglich“, erklärt Kunsthof-Chef Thomas Kümmel. Normalerweise zieht der Kunstmarkt jährlich Tausende von Menschen ins Nordthüringer „Kultur-Nest“. Wegen Corona fällt er nun das zweite Jahr in Folge aus.

Die Überlegungen, ob man das Fest in verkleinerter oder räumlich gestreckter Form gestalten könnte, wurden verworfen. Es gibt zu viele Unwägbarkeiten. Fast 40 Bewerbungen von Künstlern und Händlern hatten dem Organisationsteam bereits vorgelegen. „Wir wissen um die Enttäuschung bei Ausstellern und Besuchern“, sagt Kümmel. Es sei jedoch besser, jetzt eine klare Entscheidung zu treffen, als kurz vor dem Termin. Abgesagt sind auch der Familientag am 1. Mai und der Himmelfahrtsblues im Kunsthof. Nichtsdestotrotz werde man in nächster Zeit ausloten, ob kleinere kulturelle Aktivitäten unter den jeweils geltenden Regeln realisierbar sind. „Für den Herbst haben wir bereits Konzerte festgemacht“, blickt Kümmel hoffnungsvoll nach vorn.