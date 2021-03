Konzertveranstalter: „Ein Tod auf Raten für die Kultur“

Rainer Marsch sitzt in der Vogtlandhalle Greiz am Empfang. Erst verkaufte er Karten für geplante Veranstaltungen, nur um sie später wieder zurückzunehmen, weil die Konzerte abgesagt oder verschoben wurden.

Greiz. Ein Konzertveranstalter bangt um die Branche und sieht Veranstaltungen nach Inzidenzwert als K.O.-Kriterium. Ein Kartenverkäufer der Vogtlandhalle berichtet, warum Senioren trotzdem weiter Tickets kaufen.

Wie es der Veranstaltungsbranche geht, lässt sich nach einem Jahr Leben in der Pandemie leicht erahnen. Außer ein paar weniger kleinerer Veranstaltungen in der Mitte vergangenen Jahres hat kaum etwas stattgefunden. Die Solidarität mit Kulturschaffenden in der Bevölkerung ist groß, wie Rainer Marsch aus Greiz weiß, der in der Vogtlandhalle am Empfang sitzt und Tickets verkauft, aber auch wieder zurücknimmt.