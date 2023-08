Hartwig Fischer, Direktor des British Museums in London, tritt zurück.

Nach Diebstählen Leiter des British Museum in London tritt sofort ab

London Der Direktor des British Museum, Hartwig Fischer, tritt angesichts der kürzlich an die Öffentlichkeit gekommenen Diebstahlserie in dem Haus mit sofortiger Wirkung zurück. Das teilte die Londoner Institution am Freitag mit. Der Deutsche wollte eigentlich erst im kommenden Jahr seinen Posten abgeben.

