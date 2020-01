In der Worbiser Stadtkirche St. Nikolaus gibt es am Sonntag, 12. Januar, eine Romanlesung mit Musik.

Worbis. Die 3k-Theaterwerkstatt aus Mühlhausen führt am Sonntag in der Worbiser Kirche St. Nikolaus eine Lesung des Briefromans „Empfänger unbekannt“ auf.

„Empfänger unbekannt“ in Worbiser Stadtkirche

Die 3K-Theaterwerkstatt Mühlhausen präsentiert am Sonntag um 17 Uhr in der Stadtkirche „St. Nikolaus“ Worbis: „Empfänger unbekannt“, eine Lesung des Briefromans von Katherine Kressmann Taylor. Es ist ein fiktiver Briefwechsel aus den Jahren 1932 bis 1934 zwischen dem jüdischen, in San Francisco lebenden Kunsthändler Max Eisenstein und seinem nach Deutschland zurückgekehrten Freund und Geschäftspartner Martin Schulze. Die beiden deutschen Emigranten sind befreundet und haben im San Francisco der frühen Dreißigerjahre gemeinsam eine gut gehende Kunstgalerie aufgebaut. 1932 entscheidet sich Schulze, mit seiner Familie nach Deutschland zurückzukehren, eigentlich um die Geschäfte noch besser vorantreiben zu können. Eisenstein, jüdischer Herkunft, bleibt und führt die Geschäfte vor Ort weiter. Zwischen beiden entwickelt sich ein reger aber zunehmend befremdlicher Briefwechsel, der wie in einem Brennglas die gesellschaftliche Umbruchsituation in der auseinanderbrechenden Freundschaft spiegelt.

Erstmalig präsentiert die Mühlhäuser 3K-Theaterwerkstatt in Worbis diese Lesung in der Stadtkirche. Es lesen Erika Apel und Thomas Döring. Musikalisch wird die Lesung durch Marius Kroha begleitet. Ein Eintritt für diese Veranstaltung wird nicht erhoben, allerdings wird um eine Spende gebeten.