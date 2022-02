Vater, Mutter, Kind – und am Rande Esther: So fühlt sich im Rückblick eine Weimarerin, die jetzt in der Reihe „Erfahrungen“ im Lübbe-Verlag ihre Geschichte unter dem Titel „Nicht meines Vaters Kind“ veröffentlicht hat. Sie erzählt von der Suche nach ihren Wurzeln.