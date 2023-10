Tschechien wird 2026 Gastland der Frankfurter Buchmesse

Prag Gastland der diesjährigen Buchmesse vom 18. bis 22. Oktober ist Slowenien. Schon jetzt steht fest, welches Land nächstes Jahr dran ist.

Tschechien präsentiert sich im Jahr 2026 als Gastland der Frankfurter Buchmesse. Der Direktor der Bücherschau, Juergen Boos, und der tschechische Kulturminister Martin Baxa unterzeichneten in Prag den Ehrengast-Vertrag. Das Motto des Gastauftritts verweist auf Shakespeare und lautet „Czechia - a country on the coast“ (übersetzt etwa: Tschechien - ein Land an der Küste).

Das sei eine maritime Beschreibung für ein mitteleuropäisches Land mit Binnenlage, sagte Boos und fügte hinzu: „Ich bin sehr gespannt, was wir darunter in Frankfurt erleben dürfen.“ Wie die Macher erläuterten, geht es unter anderem darum, an neue Ufer der Vorstellungskraft und der Humanität zu entschwinden.

Einen Schwerpunkt wird die Gegenwartsliteratur mit Autoren wie Katerina Tuckova, Radka Denemarkova, Jachym Topol und Jaroslav Rudis bilden. Boos hob hervor, dass die moderne tschechische Literatur für ihn nicht zuletzt auch eine besonders weibliche Literatur sei, deren Schriftstellerinnen sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzten.

Die Regierung in Prag stellt für das Projekt ein Gesamtbudget von umgerechnet rund acht Millionen Euro bereit. In Tschechien erhofft man sich dadurch einen besseren Zugang zu internationalen Buchmärkten, insbesondere den englisch-, französisch- und spanischsprachigen.

Die Frankfurter Buchmesse gilt als wichtiger internationaler Treffpunkt der weltweiten Buch- und Medienbranche. Im vorigen Jahr zählte sie rund 180.000 Besucher und mehr als 4000 Aussteller aus 95 Ländern. Gastland der diesjährigen Buchmesse (18. bis 22. Oktober) ist Slowenien.