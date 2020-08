Luftsprünge nach Jenaer Angebot

Cellist Maximilian Hornung ist in der kommenden Saison mehrfach in Jena zu erleben.

Jena. Cellist Maximilian Hornung ist der neue Artist in Residence der städtischen Philharmonie. Ein Gespräch

Der Cellist Maximilian Hornung (34) ist der neue Artist in Residence der Jenaer Philharmonie. Im Alter von 23 war er bereits erster Solocellist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Er spielte mit den besten Orchestern und Künstlern unserer Zeit. Seit 2017 ist er außerdem Professor für Violoncello in München. Er spricht über seine Hoffnungen und Vorhaben in Jena.